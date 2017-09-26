Протестна акція водіїв в Сновську

Перехід на українські номери вже ввезеним до України легковим авто з іноземною реєстрацією обійдеться їхнім власникам у 1-1,5 тис. євро (у Європі ж натомість 500-600). Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, народний депутат від БПП Ніна Южаніна.
Така інформація викликала низку протестних акцій по всій Україні. У неділю, 17 вересня, протести дійшли і до Сновська. Центральна вулиця міста була блокована колоною машин, що розтягнулася вздовж центральної площі міста. Участь в акції взяло більше півсотні людей. Активісти вимагали ухвалення нового закону про правила розмитнення авто. Щоб кожен українець, купивши автомобіль, за європейськими цінами, за такими ж цінами міг його і розмитнити.
Акція в Сновську пройшла під пильним наглядом поліції, мирно, без будь-яких непорозумінь та заворушень.
Тетяна Литвин
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