Пріорітет - за сімейними формами виховання

У вівторок відбулося розширене засідання колегії райдержадміністрації за участю голови районної ради Ніни Кухаренко, заступника міського голови Івана Орди, в.о.старост, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації. Провів засідання голова РДА Валерій Радібеда.
Головним питанням колегії було звітування про хід виконання районної програми на 2017 - 2021 роки «Діти Сновщини» про попередження дитячої безпритульності та бездоглядності,
розвитку сімейних форм виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Доповідала Світлана Лихошерст, начальник служби у справах дітей РДА. На сьогоднішній день на обліку служби перебувають 36 неповнолітніх дітей, які проживають у 22 сім’ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків. Службою у справах дітей РДА спільно з центром соцслужб для сім’ї, дітей та молоді управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міськради проводиться відповідна робота, яка направлена на захист дитинства, виявлення на ранній стадії сімей, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції. За словами Світлани Петрівни, до служби часто надходять анонімні дзвінки або від в.о.старост сіл про те, що бачать дитини, яка проживає в неблагополучних умовах. Працівник служби реагують на виклики, виїжджають і перевіряють ситуацію на місці. Іноді доводиться їхати з поліцейськими, бо випадки бувають різні – п’яні, неадекватні, психічно-хворі батьки, доходить до лайок і бійок.
Протягом І півріччя 2017 року проведено 10 профілактичних рейдів «Діти вулиці», під час яких обстежено 19 сімей, попереджено 8 батьків про неналежне виконання своїх батьківських обов’язків. До поліції за 7 місяців поточного року надіслано 6 клопотань щодо притягнення до адмінвідповідальності батьків, що ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків. До суду подано 4 позовні заяви стосовно позбавлення батьківських прав. Станом на 1 серпня на первинному обліку у службі у справах дітей перебувають 50 дітей підоблікової категорії: 10 сиріт та 40 - позбавлених батьківського піклування.
«Дуже прикро, - каже Світлана Петрівна, - що на території району, як і в країні загалом, процвітає соціальне сирітство – при живих батьках діти не отримують від них опіку і виховання.Головною метою служби і нашої держави є влаштування таких дітей не в інтернати, а в сімейні форми виховання. На сьогоднішній день на Сновщині діють 9 прийомних сімей (у яких проживають 11 дітей та 3 особи, які досягли 18-річного віку, проте ще навчаються), а також є один дитячий будинок сімейного типу (проживає 6 дітей). Загалом, нині у таких формах виховання перебувають 88% дітей-сиріт та позбавлених батьківських піклування». она закликала не замовчувати випадки. коли діти опиняються без належної опіки і повідомляти про це службу.
У обговоренні доповіді взяли участь провідний спеціаліст сектору у справах сім`ї, молоді та спорту РДА О.М.Бутко та директор центру соцслужб для сім`ї, дітей та молоді управління освіти, сім`ї, молоді та спорту міської ради В.М.Мохнєв.
Після розгляду всіх питань колегії головою райдержадміністрації було підписано відповідне розпорядження, в якому, зокрема, зазначено: необхідно залучати органи місцевого самоврядування, громадські і благодійні організації до вирішення проблем дитячої безпритульності і бездоглядності; Сновському районному відділенню поліції вживати дієвих заходів щодо повернення дітей шкільного віку, які не навчаються, до навчальних закладів та притягнення батьків до адмвідповідальності за ухилення від виконання своїх обов’язків, а також підвищувати рівень обізнаності дітей з правових питань.
Лариса МАРТИНЕНКО
Головним питанням колегії було звітування про хід виконання районної програми на 2017 - 2021 роки «Діти Сновщини» про попередження дитячої безпритульності та бездоглядності,
розвитку сімейних форм виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Доповідала Світлана Лихошерст, начальник служби у справах дітей РДА. На сьогоднішній день на обліку служби перебувають 36 неповнолітніх дітей, які проживають у 22 сім’ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків. Службою у справах дітей РДА спільно з центром соцслужб для сім’ї, дітей та молоді управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міськради проводиться відповідна робота, яка направлена на захист дитинства, виявлення на ранній стадії сімей, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції. За словами Світлани Петрівни, до служби часто надходять анонімні дзвінки або від в.о.старост сіл про те, що бачать дитини, яка проживає в неблагополучних умовах. Працівник служби реагують на виклики, виїжджають і перевіряють ситуацію на місці. Іноді доводиться їхати з поліцейськими, бо випадки бувають різні – п’яні, неадекватні, психічно-хворі батьки, доходить до лайок і бійок.
Протягом І півріччя 2017 року проведено 10 профілактичних рейдів «Діти вулиці», під час яких обстежено 19 сімей, попереджено 8 батьків про неналежне виконання своїх батьківських обов’язків. До поліції за 7 місяців поточного року надіслано 6 клопотань щодо притягнення до адмінвідповідальності батьків, що ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків. До суду подано 4 позовні заяви стосовно позбавлення батьківських прав. Станом на 1 серпня на первинному обліку у службі у справах дітей перебувають 50 дітей підоблікової категорії: 10 сиріт та 40 - позбавлених батьківського піклування.
«Дуже прикро, - каже Світлана Петрівна, - що на території району, як і в країні загалом, процвітає соціальне сирітство – при живих батьках діти не отримують від них опіку і виховання.Головною метою служби і нашої держави є влаштування таких дітей не в інтернати, а в сімейні форми виховання. На сьогоднішній день на Сновщині діють 9 прийомних сімей (у яких проживають 11 дітей та 3 особи, які досягли 18-річного віку, проте ще навчаються), а також є один дитячий будинок сімейного типу (проживає 6 дітей). Загалом, нині у таких формах виховання перебувають 88% дітей-сиріт та позбавлених батьківських піклування». она закликала не замовчувати випадки. коли діти опиняються без належної опіки і повідомляти про це службу.
У обговоренні доповіді взяли участь провідний спеціаліст сектору у справах сім`ї, молоді та спорту РДА О.М.Бутко та директор центру соцслужб для сім`ї, дітей та молоді управління освіти, сім`ї, молоді та спорту міської ради В.М.Мохнєв.
Після розгляду всіх питань колегії головою райдержадміністрації було підписано відповідне розпорядження, в якому, зокрема, зазначено: необхідно залучати органи місцевого самоврядування, громадські і благодійні організації до вирішення проблем дитячої безпритульності і бездоглядності; Сновському районному відділенню поліції вживати дієвих заходів щодо повернення дітей шкільного віку, які не навчаються, до навчальних закладів та притягнення батьків до адмвідповідальності за ухилення від виконання своїх обов’язків, а також підвищувати рівень обізнаності дітей з правових питань.
Лариса МАРТИНЕНКО
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