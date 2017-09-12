Ксерокс у редакції більше не працює

На жаль, не кращий економічний період переживає наразі редакція газети «Промінь». Свідченням тому є закриття відділу, де ми надавали послуги з ксерокопіювання та ламінування. Фінансовий аналіз показав: це все занадто збиткове (враховуючи зарплату оператора, податки, ремонти, придбання фарби, паперу). Тим паче, що пішов на пенсію (у свої 74 роки) наш шановний і найкращий Леонід Михайлович Шлома. Гарного йому здоров`я, наповнених радістю довгих днів та років, і спасибі велике за все!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Олена КОМПАНЕЦЬ
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