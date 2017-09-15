пятница, 15 сентября 2017 г.

Чорнобильцям. Про путівки і про гроші


Організацію щорічного оздоровлення громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у Cновському районі здійснює управління соціального захисту населення. Тож звертаємося до постраждалих осіб категорії 1, які бажають отримати санаторно-курортну путівку у наступному році або грошову компенсацію замість санаторно-курортного лікування: до 15 жовтня поточного року подайте  до управління заяву, довідку за формою 070/о з районної лікарні, ксерокопію паспорта, ксерокопію посвідчення  категорії 1 та  вкладки до нього.  Детальніша інформація за тел.  2-13-38.
Г.БЛИЗНЮК, завідувач  сектору                                                                                                        управління соцзахисту населення РДА
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