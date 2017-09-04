26 серпня о 12 год. 35 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м. Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі у м.Сновськ.
Об’єкт пожежі – господарча будівля розміром 6х3 м2, стіни дерев’яні, покрівля шиферна по дерев’яному риштуванню, освітлення та опалення відсутнє. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем (неконтрольоване спалювання залишків сухої рослинності). Вогнем знищено господарчу будівлю.
Цього ж дня горіла господарча будівля розміром 5х3 м2 у Сновську, стіни дерев’яні, покрівля шиферна по дерев’яному риштуванню, освітлення та опалення відсутнє. Внаслідок пожежі знищено покрівлю та пошкоджено стіни та перекриття по всій площі.
На гасіння пожеж залучалося 2 караули 8 ДПРЧ (м. Сновськ). Завдяки оперативним та тактично грамотним діям вогнеборців пожежу ліквідовано та не допущено поширення полум’я на будівлю СТО.
Р. Силенко, начальник пожежно-рятувальної частини
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