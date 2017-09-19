Отримати безкоштовну правову допомогу можна у Сновському бюро

На цьому тижні відбувся День відкритих дверей у Сновському бюро правової допомоги. Ця державна організація із захисту прав людини діє в нашому районі вже рік. Тут кожен може отримати безкоштовну консультацію.
А от безоплатну вторинну правову допомогу в бюро надають тільки певній категорії громадян: особам, дохід яких нижчий від двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, дітям-сиротам та позбавлених батьківської опіки, інвалідам, пенсія яких не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, ветеранам війни, учасникам бойових дій, біженцям, внутрішньо переміщеним особам та іншим соціально вразливим категоріям населення.
– Ми надаємо консультації, а за потреби складаємо людям позовні заяви, представляємо їхні інтереси у суді та інших державних органах, - говорить очільник бюро Ірина Литвиненко. - Інколи тим, хто до нас звертається, необхідні послуги адвоката. Його призначаємо клієнту теж безоплатно. Послуги адвоката за контрактом в нашій установі надає адвокат Григорій Лизак, його роботу оплачує держава.
За 8 місяців поточного року до нас за отриманням консультацій звернулося 210 осіб. З них: за отриманням консультації – 159 осіб (з яких - 4 іноземці та 3 особи без громадянства) і 51 звернення за послугою складення процесуальних документів та здійснення представництва інтересів.
Найбільше звернень надходить від мешканців сіл Жовідь, Тихоновичі, Петрівка, Кучинівка та самого міста Сновськ.
Звертаються люди сюди з різними проблемами: визнання батьківства, земельні та спадкові питання, захист прав споживачів, стягнення аліментів тощо. Інколи доводиться виїжджати додому до клієнта як у місті, так і в селі, якщо звертається люди з особливими потребами. Про свою діяльність бюро проводить широку інформаційну кампанію під час вуличних інформувань, через соцмережі, щоб якомога більше людей могли дізнатися і скористатися послугами установи і безоплатно отримати правову допомогу. Співпрацює бюро з керівництвом та різними службами району (в тому числі і з в.о. старостами сіл). Нині разом з територіальними органами управління юстиції в районні реалізується два Всеукраїнські проекти – «Я маю право» та «Доступна та якісна правова допомога в Україні».
Сновське бюро правової допомоги знаходиться за адресою: м.Сновськ, вул.Миру, 51-А.
Лариса МАРТИНЕНКО
фото автора
А от безоплатну вторинну правову допомогу в бюро надають тільки певній категорії громадян: особам, дохід яких нижчий від двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, дітям-сиротам та позбавлених батьківської опіки, інвалідам, пенсія яких не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, ветеранам війни, учасникам бойових дій, біженцям, внутрішньо переміщеним особам та іншим соціально вразливим категоріям населення.
– Ми надаємо консультації, а за потреби складаємо людям позовні заяви, представляємо їхні інтереси у суді та інших державних органах, - говорить очільник бюро Ірина Литвиненко. - Інколи тим, хто до нас звертається, необхідні послуги адвоката. Його призначаємо клієнту теж безоплатно. Послуги адвоката за контрактом в нашій установі надає адвокат Григорій Лизак, його роботу оплачує держава.
За 8 місяців поточного року до нас за отриманням консультацій звернулося 210 осіб. З них: за отриманням консультації – 159 осіб (з яких - 4 іноземці та 3 особи без громадянства) і 51 звернення за послугою складення процесуальних документів та здійснення представництва інтересів.
Найбільше звернень надходить від мешканців сіл Жовідь, Тихоновичі, Петрівка, Кучинівка та самого міста Сновськ.
Звертаються люди сюди з різними проблемами: визнання батьківства, земельні та спадкові питання, захист прав споживачів, стягнення аліментів тощо. Інколи доводиться виїжджати додому до клієнта як у місті, так і в селі, якщо звертається люди з особливими потребами. Про свою діяльність бюро проводить широку інформаційну кампанію під час вуличних інформувань, через соцмережі, щоб якомога більше людей могли дізнатися і скористатися послугами установи і безоплатно отримати правову допомогу. Співпрацює бюро з керівництвом та різними службами району (в тому числі і з в.о. старостами сіл). Нині разом з територіальними органами управління юстиції в районні реалізується два Всеукраїнські проекти – «Я маю право» та «Доступна та якісна правова допомога в Україні».
Сновське бюро правової допомоги знаходиться за адресою: м.Сновськ, вул.Миру, 51-А.
Лариса МАРТИНЕНКО
фото автора
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