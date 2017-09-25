Як повідомила «Променю» голова районної ветеранської організації Л.Р.Кравець, 15 вересня відбулося розширене засідання ради ветеранів. На захід прибуло 32 учасники – члени президії
ради, голови первинних організацій району та активісти. Під гучні оплески на засіданні ветерану Р.І.Юсухну було вручено відзнаку «30-річчя створення Чернігівської обласної ветеранської організації». Перед присутніми виступили начальник управління освіти, сім`ї, молоді та спорту міськради Т.А. Булденко, директор терцентру С.М. Хоменко, начальник районного відділу ПФУ М.С.Шидловська та завідувач сектора у справах громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів та контролю за призначенням і виплатою пенсій Г.П.Близнюк. Захід пройшов змістовно й був інформаційно насиченим. До всіх доповідачів було дуже багато запитань, на які ветерани отримали докладні відповіді.
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