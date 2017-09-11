Підприємців району привітали зі святом

3 нагоди професійного свята в райдержадміністрації відбулося урочисте привітання кращих підприємців району. Голова райдержадміністрації Валерій Радібеда ознайомив присутніх із соціально-економічною ситуацією в районі та перспективами його розвитку.
До поздоровлень приєднались голова районної ради Ніна Кухаренко та голова міської ради Олександр Медведьов. Кращим підприємцям вручили нагороди, а саме:
Почесна грамота райдержадміністрації: Владимирова Тетяна Василівна (в номінації «кращий в галузі громадського харчування»).
Подяка голови райдержадміністрації: Гурарій Сергій Олександрович (в номінації «кращий в сфері надання побутових послуг»); Тєлєгін Сергій Іванович (в номінації «кращий в галузі промисловості»); Скітибог Олена Олександрівна (в номінації «кращий молодий підприємець»).
Нагрудний знак з нагоди відзначення 25–ї річниці Незалежності України Самусенко Людмила Іванівна (в номінації «кращий в галузі промисловості»).
Почесна грамота міської ради: Пискун Віталій Анатолійович (в номінації «кращий в галузі промисловості»); Росік Михайло Федорович (в номінації «кращий в галузі промисловості»); Булденко Михайло Федорович (в номінації «кращий в галузі промисловості»).
Відділ економічного розвитку та ЖКГ
До поздоровлень приєднались голова районної ради Ніна Кухаренко та голова міської ради Олександр Медведьов. Кращим підприємцям вручили нагороди, а саме:
Почесна грамота райдержадміністрації: Владимирова Тетяна Василівна (в номінації «кращий в галузі громадського харчування»).
Подяка голови райдержадміністрації: Гурарій Сергій Олександрович (в номінації «кращий в сфері надання побутових послуг»); Тєлєгін Сергій Іванович (в номінації «кращий в галузі промисловості»); Скітибог Олена Олександрівна (в номінації «кращий молодий підприємець»).
Нагрудний знак з нагоди відзначення 25–ї річниці Незалежності України Самусенко Людмила Іванівна (в номінації «кращий в галузі промисловості»).
Почесна грамота міської ради: Пискун Віталій Анатолійович (в номінації «кращий в галузі промисловості»); Росік Михайло Федорович (в номінації «кращий в галузі промисловості»); Булденко Михайло Федорович (в номінації «кращий в галузі промисловості»).
Відділ економічного розвитку та ЖКГ
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