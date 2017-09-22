90 років Івану Кореню

Учасник бойових дій Другої світової війни Іван Дмитрович КОРІНЬ цими вересневими днями зустрів свій поважний 90-річний ювілей.
Він і досі прекрасно почуває себе, не дивлячись на свої літа. У день свого ювілею радо приймав гостей. Одними з перших прийшли привітати іменинника представники депо, де він пропрацював майже все своє життя. Також завітали до Івана Дмитровича члени Сновської районної організації ветеранів України на чолі з Людмилою Кравець. Вони передали йому Грамоту від голови райдержадміністрації Валерія Радібеди. Не оминула увагою 90-річного ювіляра і голова страхової компанії «Гарантія» Тетяна Діщенко, яка постійно опікується ветеранами, дарує їм свою щиру повагу і вдячність. Івану Дмитровичу Тетяна Іванівна з нагоди ювілею теж вручила подарунок.
Ще довго в цей день лунали вітання імениннику. Раділи за батька, сповнені радості і тепла, його діти – син і донька. Спасибі Вам, дорогий ветеране, за захист Вітчизни, за Вашу працю, здоров’я Вам і радості, добра та мирного неба!
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото Людмили КРАВЕЦЬ
Він і досі прекрасно почуває себе, не дивлячись на свої літа. У день свого ювілею радо приймав гостей. Одними з перших прийшли привітати іменинника представники депо, де він пропрацював майже все своє життя. Також завітали до Івана Дмитровича члени Сновської районної організації ветеранів України на чолі з Людмилою Кравець. Вони передали йому Грамоту від голови райдержадміністрації Валерія Радібеди. Не оминула увагою 90-річного ювіляра і голова страхової компанії «Гарантія» Тетяна Діщенко, яка постійно опікується ветеранами, дарує їм свою щиру повагу і вдячність. Івану Дмитровичу Тетяна Іванівна з нагоди ювілею теж вручила подарунок.
Ще довго в цей день лунали вітання імениннику. Раділи за батька, сповнені радості і тепла, його діти – син і донька. Спасибі Вам, дорогий ветеране, за захист Вітчизни, за Вашу працю, здоров’я Вам і радості, добра та мирного неба!
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото Людмили КРАВЕЦЬ
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