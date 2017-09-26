Будьте обережними!

На залізничних переїздах продовжуються траплятися дорожньо-транспортні пригоди.
Основною причиною збільшення аварійних ситуацій на переїздах є порушення водіями автотранспортних засобів Правил дорожнього руху при перетині залізничних переїздів.
Вирішальне значення у зниженні рівня аварійності та тяжкості її наслідків відіграє особиста увага та дисциплінованість водіїв транспортних засобів та пішоходів при перетині залізничних переїздів.
Водії та пішоходи ! Будьте уважні та дисципліновані при перетині залізничних колій.
ПАМ'ЯТАЙТЕ : ЗБЕРЕЖЕШ ХВИЛИНУ – ВТРАТИШ ЖИТТЯ!
Начальник виробничого підрозділу
Сновська дистанція колії регіональної
філії «Південно-Західна залізниця» Р.І.Кучура
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