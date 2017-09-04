Освоюються кошти державного бюджету

28 серпня міський голова Олександр Медведьов провів нараду за участі першого заступника міської ради Івана Орди з розпорядниками бюджетних коштів щодо стану реалізації проектів, які фінансуються в 2017 році за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій.
Згідно інформації відповідальних осіб вже завершені роботи з будівництва вуличного освітлення в с. Рогізки, Хотуничі.
Проплачено проектні роботи з реконструкції ЦРЛ, центральної бібліотеки, Сновського НВК «ДНЗ-СЗНЗ І ст.», капітальному ремонту міських доріг по вулицях Короленка, Лермонтова, Пушкіна, 30 років Перемоги, Залізничній.
Отримано позитивний висновок державної експертизи з названих об’єктів, готуються документи для проплати авансу. По вулиці Залізничній оголошено тендер на проведення робіт.
Вже закуплено перші 3 майданчики: м. Сновськ, Заріччя, Хотуничі.
Розпорядників коштів зобов’язано щотижнево звітувати міському голові про виконання робіт особисто.
За інформацією відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради
Згідно інформації відповідальних осіб вже завершені роботи з будівництва вуличного освітлення в с. Рогізки, Хотуничі.
Проплачено проектні роботи з реконструкції ЦРЛ, центральної бібліотеки, Сновського НВК «ДНЗ-СЗНЗ І ст.», капітальному ремонту міських доріг по вулицях Короленка, Лермонтова, Пушкіна, 30 років Перемоги, Залізничній.
Отримано позитивний висновок державної експертизи з названих об’єктів, готуються документи для проплати авансу. По вулиці Залізничній оголошено тендер на проведення робіт.
Вже закуплено перші 3 майданчики: м. Сновськ, Заріччя, Хотуничі.
Розпорядників коштів зобов’язано щотижнево звітувати міському голові про виконання робіт особисто.
За інформацією відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради
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