«Калина» підкорила Білорусь

Нещодавно наш народний аматорський ансамбль української пісні «Калина» виступив на фестивалі у Могильовській області. Це був перший виїзд його за кордон за останні роки, і зазначимо, дуже успішний!
Сьомий фестиваль народної творчості, народних промислів і ремесел проходив у смт Дрибін. З’їхалися туди колективи і народні умільці з Білорусі та Росії. Наша «Калина» була єдиним колективом, який представляв Україну. Надихнула на цю поїздку і доклала чимало зусиль, щоб вона відбулася – начальник відділу культури та туризму міськради Наталія Добненко.
- Враження від самого селища і організації фестивалю – неймовірні, - розповідає керівник колективу Оксана Бондаревська. – Білоруси дуже гостинні, всюди панує порядок і чистота. Всіх учасників, і нас в тому числі, зустрічали на імпровізованій митниці. Далі була хода вулицею Дрибіна, і «Калину», як почесних гостей, в колоні поставили першими. Наш колектив був у складі 11 чоловік та акомпаніатора.
– До речі, ми були чи не єдині, хто виступав наживо, тож і оплесків отримали найбільше – доповнює учасниця ансамблю Світлана Кушніренко, – бо там прийнято співати під фонограму.
Сцена і критий майданчик для глядачів були облаштовані під відкритим небом на площі міста. Наші артисти представили 5 українських пісень, розпочавши свій виступ з візитівки «Ми – дівчата з України». Їм гаряче аплодували і запросили приїжджати ще. А на вечірній частині фестивалю своїми сольними виступами підкорили публіку Тамара Валькевич, Євгенія Трач та Оксана Бондаревська, віртуозною грою на баяні – Валерій Шевардін.
У рамках заходу діяла виставка народних майстрів. Оглядаючи її, наша делегація звернула увагу на те, що було представлено на ній багато виробів з соломки. Навіть головні убори білоруських артистів були зроблені з неї.
Ввечері на всіх учасників і гостей фестивалю чекав святковий феєрверк. Дякуючи спонсорам - депутатам міськради С.Скідан та М.Росік, керівнику ПСП «Яна Плюс» О.Веселому - вдалося українську культуриугідно представити за кордоном.
Навзаєм наша делегація запросила білорусів приїжджати на Сновщину.
Лариса МАРТИНЕНКО,
фото з архіву колективу «Калина».
Сьомий фестиваль народної творчості, народних промислів і ремесел проходив у смт Дрибін. З’їхалися туди колективи і народні умільці з Білорусі та Росії. Наша «Калина» була єдиним колективом, який представляв Україну. Надихнула на цю поїздку і доклала чимало зусиль, щоб вона відбулася – начальник відділу культури та туризму міськради Наталія Добненко.
- Враження від самого селища і організації фестивалю – неймовірні, - розповідає керівник колективу Оксана Бондаревська. – Білоруси дуже гостинні, всюди панує порядок і чистота. Всіх учасників, і нас в тому числі, зустрічали на імпровізованій митниці. Далі була хода вулицею Дрибіна, і «Калину», як почесних гостей, в колоні поставили першими. Наш колектив був у складі 11 чоловік та акомпаніатора.
– До речі, ми були чи не єдині, хто виступав наживо, тож і оплесків отримали найбільше – доповнює учасниця ансамблю Світлана Кушніренко, – бо там прийнято співати під фонограму.
Сцена і критий майданчик для глядачів були облаштовані під відкритим небом на площі міста. Наші артисти представили 5 українських пісень, розпочавши свій виступ з візитівки «Ми – дівчата з України». Їм гаряче аплодували і запросили приїжджати ще. А на вечірній частині фестивалю своїми сольними виступами підкорили публіку Тамара Валькевич, Євгенія Трач та Оксана Бондаревська, віртуозною грою на баяні – Валерій Шевардін.
У рамках заходу діяла виставка народних майстрів. Оглядаючи її, наша делегація звернула увагу на те, що було представлено на ній багато виробів з соломки. Навіть головні убори білоруських артистів були зроблені з неї.
Ввечері на всіх учасників і гостей фестивалю чекав святковий феєрверк. Дякуючи спонсорам - депутатам міськради С.Скідан та М.Росік, керівнику ПСП «Яна Плюс» О.Веселому - вдалося українську культуриугідно представити за кордоном.
Навзаєм наша делегація запросила білорусів приїжджати на Сновщину.
Лариса МАРТИНЕНКО,
фото з архіву колективу «Калина».
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