Сім`я опинилася без житла та одягу

Пожежа, яка 11 вересня сталася у Гвоздиківці в помешканні сім`ї Олександра та Любові Безручко спричинила велику руйнацію.
У зведенні, наданому начальником пожежно-рятувальної служби Романом Силенком, зазначено: «Знищено покрівлю на площі 12 м2, пошкоджено стіни та перекриття на площі 12 м2, покрівлю на площі 60 м2». За цими словами – велика біда і стрес, що отримали дорослі та малі члени цієї родини. Уявити важко, що відчували дітки (двом хлопчикам-близнюкам по 6 рочків, старшому – 9), коли о першій з половиною годині ночі їх через вікно витягували з полум`я та диму…
Речі – згоріли, предмети побуту – також. Тому вже цього ж дня до редакції завітали небайдужі односельці постраждалих з проханням оголосити допомогу у зборі коштів та необхідних предметів – одягу, взуття, меблів, посуду, постільної білизни та грошей. Ми називаємо номер картки Приватбанку Олександра Безручка: 5168757287226882. Давайте відгукнемося, давайте зробимо добро! Воно обов`язково повернеться сторицею.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото Марини ТЕРЕЩЕНКО
У зведенні, наданому начальником пожежно-рятувальної служби Романом Силенком, зазначено: «Знищено покрівлю на площі 12 м2, пошкоджено стіни та перекриття на площі 12 м2, покрівлю на площі 60 м2». За цими словами – велика біда і стрес, що отримали дорослі та малі члени цієї родини. Уявити важко, що відчували дітки (двом хлопчикам-близнюкам по 6 рочків, старшому – 9), коли о першій з половиною годині ночі їх через вікно витягували з полум`я та диму…
Речі – згоріли, предмети побуту – також. Тому вже цього ж дня до редакції завітали небайдужі односельці постраждалих з проханням оголосити допомогу у зборі коштів та необхідних предметів – одягу, взуття, меблів, посуду, постільної білизни та грошей. Ми називаємо номер картки Приватбанку Олександра Безручка: 5168757287226882. Давайте відгукнемося, давайте зробимо добро! Воно обов`язково повернеться сторицею.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото Марини ТЕРЕЩЕНКО
Комментариев нет:
Отправить комментарий