Сновщина збагатилася історичними пам’ятками

До Дня незалежності біля локомотивного депо було встановлено історичну пам’ятку «Камінь о котрий перечепився У.Черчілль на Ялтинській конференції в лютому 1945р».
На численні запитання сновчан про те, що це за камінь і яку роль він відіграє, відповів начальник Сновського депо Віталій Зайончковський: «Цей камінь був привезений до нас з Криму ще три роки тому і лише зараз ми вирішили його встановити. Історія цього каменя досить цікава. Президент США Ф. Рузвельт, прем’єр-міністр Великої Британії У. Черчилль та глава уряду СРСР Й. Сталін прибули лютому 1945 року на конференцію в Ялту для ухвалення рішень по розподілу Європи. Вирішували вони державні питання прогулюючись алеєю, де було багато каміння. Й. Сталін заявив, що хоче отримати в свої володіння половину Туреччини, а У. Черчилль, почувши таке, спіткнувся об камінь, що лежав на дорозі і заявив, що цьому ніколи не бувати». Можливо, саме через такий незначний випадок, така велика держава, як Туреччина, не потрапила до рук радянської влади.
На численні запитання сновчан про те, що це за камінь і яку роль він відіграє, відповів начальник Сновського депо Віталій Зайончковський: «Цей камінь був привезений до нас з Криму ще три роки тому і лише зараз ми вирішили його встановити. Історія цього каменя досить цікава. Президент США Ф. Рузвельт, прем’єр-міністр Великої Британії У. Черчилль та глава уряду СРСР Й. Сталін прибули лютому 1945 року на конференцію в Ялту для ухвалення рішень по розподілу Європи. Вирішували вони державні питання прогулюючись алеєю, де було багато каміння. Й. Сталін заявив, що хоче отримати в свої володіння половину Туреччини, а У. Черчилль, почувши таке, спіткнувся об камінь, що лежав на дорозі і заявив, що цьому ніколи не бувати». Можливо, саме через такий незначний випадок, така велика держава, як Туреччина, не потрапила до рук радянської влади.
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