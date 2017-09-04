понедельник, 4 сентября 2017 г.

Сновщина збагатилася історичними пам’ятками

До Дня незалежності біля локомотивного депо було встановлено історичну пам’ятку «Камінь о котрий перечепився У.Черчілль на Ялтинській конференції в лютому 1945р».



На численні запитання сновчан про те, що це за камінь  і яку роль він відіграє, відповів начальник Сновського депо Віталій Зайончковський: «Цей камінь був привезений до нас з Криму ще три роки тому і лише зараз ми вирішили його встановити. Історія цього каменя досить цікава. Президент США Ф. Рузвельт, прем’єр-міністр Великої Британії У. Черчилль та глава уряду СРСР Й. Сталін прибули лютому 1945 року на конференцію в Ялту для ухвалення рішень по розподілу Європи. Вирішували вони державні питання прогулюючись алеєю, де було багато каміння. Й. Сталін заявив, що хоче отримати в свої володіння половину Туреччини, а У. Черчилль, почувши таке, спіткнувся об камінь, що лежав на дорозі і заявив, що цьому ніколи не бувати». Можливо, саме через такий незначний випадок, така велика держава, як  Туреччина, не потрапила до рук радянської влади.
Автор: на

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