Вас чекають прикордонники

Державна прикордонна служба України здійснює набір на службу за контрактом у межах Чернігівської області.
Гарантується зарплата більше 7000 грн., статусна робота, повага громадян, гордість рідних, соціальний пакет, безкоштовне медичне обслуговування, можливість безкоштовно навчатися на офіцера тощо.
До речі, служити у прикордонній службі можуть всі від 18 до 40 років, у кого відсутні проблеми зі здоров’ям та законом й хто має освіту від повної середньої. Контактні телефони: (063) 057-15-53, (068) 08-21-938, (0462) 45-80-32
Тарас Курило, представник в Чернігівській області
Гарантується зарплата більше 7000 грн., статусна робота, повага громадян, гордість рідних, соціальний пакет, безкоштовне медичне обслуговування, можливість безкоштовно навчатися на офіцера тощо.
До речі, служити у прикордонній службі можуть всі від 18 до 40 років, у кого відсутні проблеми зі здоров’ям та законом й хто має освіту від повної середньої. Контактні телефони: (063) 057-15-53, (068) 08-21-938, (0462) 45-80-32
Тарас Курило, представник в Чернігівській області
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