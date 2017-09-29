свято. Адже це від неї і всього педагогічного колективу навчального закладу напряму залежить те, якими будуть їхні вихованці. Адже це вони ночами не досипають через ретельну перевірку зошитів і написання конспектів, це вони віддають малечі і більш дорослим учням свою ласку й турботу, свої знання. Та й не тільки це, а й людяність, вміння бачити зелене світло для різних починань.
Галина Іванівна покладену на неї велику відповідальну ношу несе з гідністю і і вважає, що кожен проведений нею урок – це маленьке життя, завжди цікаве і пізнавальне.
Сьогодні, в цю золоту осінню пору, вона бажає всім колегам завжди залишатися на тій педагогічній висоті, котрої вони досягли, вище якої не буває. Ця висота – щира любов учнів і їхніх батьків.
Комментариев нет:
Отправить комментарий