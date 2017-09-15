Коли живеш і дихаєш з любов’ю

Загальновизнано, що трохи більше як за шість років праці у ДП «Щорський райагролісгосп» Олександр Скороход став лідером свого колективу.
Авторитет і знання у веденні лісового господарства, вивчені на практиці тонкощі улюбленої справи, без якої себе просто не уявляє, далися йому завдяки клопіткій праці, вимогливості до себе, ініціативі й принциповому підходу до всього, що було і є для нього важливим.
Робота Олександра Михайловича завжди полонить на повну силу, одначе він знаходить час для сімейного відпочинку. Разом з красунею дружиною Машою, синочком Дімою охоче відвідують різні районні і міські заходи, а коли випадає нагода – їдуть і йдуть на природу. У планах сім’ї Скороход дуже багато всього, і, дай Боже, цим планам здійснитися.
Хочеться, щоби квітучі роки додавали їм енергії й життєлюбства, щоб у день професійного свята Олександра Михайловича і поблизу його красивого обійстя, і навкруг на Сновщині шумів велично гордий ліс, щоб не тільки у цей святковий день за багатим столом звучали його улюблені застільні пісні, а вдома, серед друзів і рідних, повсякчас було йому затишно і радісно. А колеги щоб довгий час брали у свого мудрого керівника уроки працелюбства, самовіддачі і йшли за ним вперед – до нових висот, нових успіхів!
Олена Компанець
На знімку: директор ДП «Щорський райагролісгосп» у колі дружини й синочка на святкуванні Дня незалежності у Сновську.
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