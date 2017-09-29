Майстри своєї справи

Перед вами – обличчя двох справжніх педагогів – викладача української мови і літератури Державного профтехнавчального закладу «СВПУЛГ» Ольги Кравченко й майстра виробничого навчання Ольги Герасименко.
Керівництво і вихованці щиро дякують їм за щоденну, самовіддану, благородну любов і турботу, служіння улюбленій справі і високий професіоналізм. І як не дякувати, коли вони бачать у кожному юнакові й дівчині великий потенціал і талант. Зі святом вас, дорогі! І хай тільки щастя приходить у ваш дім, і хай буде у ньому багато радості й надії.
Підготувала
Олена Компанець
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