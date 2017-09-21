четверг, 21 сентября 2017 г.

Нашому училищу - 50 років!


Сновське вище професійне училище лісового господарства запрошує колишніх працівників училища та випускників на святковий концерт з нагоди 50-річчя учбового закладу, який відбудеться в актовому залі навчального корпусу 29 вересня о 15.00.
Автор: на

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