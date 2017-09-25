Порушення при оренді землі

Менською місцевою прокуратурою в межах реалізації представницьких повноважень виявлено порушення вимог закону при використанні земель сільськогосподарського призначення на території Хотуницької сільської ради Сновського району.
Встановлено, що у 2004 році рішенням органу місцевого самоврядування приватному підприємству для товарного сільськогосподарського виробництва надано в оренду 27,5 га землі із сплатою орендних платежів – 47 грн на рік. Водночас з’ясовано, що земельна ділянка, вартість якої перевищує 13 млн грн, передана у користування строком на 49 років без розроблення та затвердження її нормативно-грошової оцінки, що є обов’язковою умовою при визначенні розміру орендної плати. Реагуючи на виявлені порушення та захищаючи інтереси держави у земельній сфері прокуратурою ініційовано визнання недійсним договору оренди у судовому порядку, що у подальшому надасть можливість розпоряднику землі визначити належний розмір орендної плати та сприятиме збільшенню надходжень до місцевого бюджету. Рішенням суду провадження у справі закрито у зв’язку із добровільним виконанням.
Встановлено, що у 2004 році рішенням органу місцевого самоврядування приватному підприємству для товарного сільськогосподарського виробництва надано в оренду 27,5 га землі із сплатою орендних платежів – 47 грн на рік. Водночас з’ясовано, що земельна ділянка, вартість якої перевищує 13 млн грн, передана у користування строком на 49 років без розроблення та затвердження її нормативно-грошової оцінки, що є обов’язковою умовою при визначенні розміру орендної плати. Реагуючи на виявлені порушення та захищаючи інтереси держави у земельній сфері прокуратурою ініційовано визнання недійсним договору оренди у судовому порядку, що у подальшому надасть можливість розпоряднику землі визначити належний розмір орендної плати та сприятиме збільшенню надходжень до місцевого бюджету. Рішенням суду провадження у справі закрито у зв’язку із добровільним виконанням.
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