БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПРИ ДОРОБЦІ ТА ЗБЕРІГАННІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Закінчуються польові роботи по збиранню зернових та зернобобових культур, на черзі соняшник та кукурудза. Під час виконання цих важливих робіт необхідно пам’ятати про безпеку праці. Адже безпека праці це життя та здоров’я працівника. Однією з складових частин безпеки праці є профілактика нещасних випадків. В свою чергу профілактика нещасних випадків включає в себе проведення інструктажів з питань охорони праці та навчання працівників безпечним методам роботи.
Хочеться нагадати, що в Україні діють «Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві» (НПАОП 01.0-1.01-12). Дія цих Правил поширюється на всі підприємства, установи й організації незалежно від підпорядкування та форми власності, на підприємців, фермерів та інших юридичних і фізичних осіб, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції.
Правила встановлюють вимоги безпеки праці до організації й виконання технологічних процесів по вирощуванню, збиранню і первинній обробці сільськогосподарських культур, виробництву і первинній обробці продукції тваринництва й птахівництва, а також під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт та транспортування вантажів.
Правила є обов’язковими для працівників підприємств, а також для тимчасово залучених до праці осіб.
Згідно Правил перед початком виконання робіт з працівником необхідно провести інструктаж з похорони праці з доведенням безпечних прийомів та методів роботи. При організації інструктажу з охорони праці на робочому місці повинні враховуватися стан культури, що збирається, погодні умови, стан збиральної техніки і транспортних засобів, кількість і кваліфікація працівників, а також інформація про виробничі небезпеки та випадки травмування під час збирання врожаю.
Персонал, який обслуговує збиральні агрегати, потрібно комплектувати працівниками з врахуванням їхньої кваліфікації.
Після збирання приходить етап післязбиральної доробки та зберігання зернових культур, під час якого необхідно дотримуватись певних безпечних методів роботи.
Під час післязбиральної доробки та зберігання зернових, зернобобових та круп’яних культур необхідно виконувати наступні вимоги Правил:
післязбиральна доробка зерна повинна проводитися у виробничих приміщеннях і на виробничих майданчиках, які відповідають нормам технологічного проектування підприємств сільського господарства, вимогам санітарних та будівельних норм і правил;
дозволяється проводити післязбиральну обробку зерна у приміщеннях зерносховищ, які мають окремі спеціальні відділення для протруєння, очищення, сушіння и зберігання зерна, оснащені системою аспірації і протипожежним інвентарем.
Безпека виробничих процесів післязбиральної доробки зерна повинна бути забезпечена:
вибором технологічних процесів, прийомів, режимів роботи й порядку обслуговування виробничого устаткування;
вибором виробничих приміщень та майданчиків;
вибором виробничого обладнання;
розміщенням виробничого обладнання и організацією робочих місць;
застосуванням колективних та індивідуальних засобів захисту працюючих;
виконанням діючих норм і правил, визначених вимогами до конструкції будівель, споруд, машин;
виконанням вимог Правил.
Технічний стан обладнання зернових токів, зерноочисних агрегатів, зерноочисно-сушильних комплексів спеціалізованих насіннєочисних підприємств, цехів і дільниць повинен відповідати вимогам експлуатаційної документації.
При розміщенні обладнання на виробничому майданчику (у зерносховищі) потрібно забезпечити зручність та безпеку обслуговування і можливість евакуації працівників в аварійних ситуаціях. Інтервал між обладнанням у зоні обслуговування повинен бути 0,8-1,0 м.
Ширина проїзду в зерносховищах повинна бути на 1,4 м більше від ширини навантажувальних засобів (прохід для людей - 0,7 м з кожного боку).
Візуальна й звукова сигналізація повинна забезпечувати надійний і зрозумілий зв’язок для безпечних сумісних дій обслуговуючого персоналу, в тому числі в темний час доби.
Під час проведення технічного обслуговування зерноочисних машин й обладнання необхідно зупинити їх і відключити напругу. На рубильниках і пускачах вивісити плакат «Не вмикати! Працюють люди».
Захисні огородження після закінчення технологічних регулювань і технічного обслуговування машин і обладнання повинні бути встановлені на свої місця. Експлуатувати машини и обладнання без захисних огороджень не дозволяється.
Світильники повинні бути в герметичному виконанні, а електродвигуни - у вибухобезпечному, з відповідним захистом.
На розподільному щиті зернотоку, агрегату, комплексу необхідно встановлювати загальні апарати, які відключають живлення усіх електроустановок.
Переміщення електрифікованих машин на інше робоче місце потрібно проводити при вимкненому рубильнику або автоматі і від’єднаному живильному проводі.
Живильний кабель самохідних машин по довжині повинен перевищувати максимально можливий шлях переміщення машини. Не можна допускати, щоб він був на шляху руху машин.
Не дозволяється підключення двох і більше машин до одного рубильника.
Сергій Лисогор
страховий експерт з охорони праці
Городнянського відділення Фонду
соціального страхування в
Чернігівській області
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