«Краще спортивне село Сновщини-2017»

Під такою назвою на стадіоні «Колос» 9 вересня відбулися районні спортивні змагання, проведення яких співпало зі святом Дня фізичної культури та спорту.
Тому ті, хто по-справжньому любить спорт, зустрічали свято на спортивній арені. На жаль, на змагання прибули тільки команди з Кучинівки, Тур`ї та Н.Борович. Проігнорували брати участь у змаганнях команди з Петрівки, Рогізок та інші, хоча у них є можливість сформувати команду свого села.
Змагання проводилися з наступних видів: гирьового спорту, міні-футболу, шашок, настільного тенісу та перетягування канату. Минулорічний чемпіон обласних змагань – команда села Кучинівки – прибула на змагання разом з в.о.старости села О.М.Недвигою, яка, до речі, допомагала сформувати команду і під час змагань підтримувала своїх учасників. Також з очільником села А.О.Сірим прибула команда з Н.Борович. Він особисто взяв участь у змаганнях з шашок та посів перше місце.
Дуже вдало виступила команда з Тур`ї. У змаганнях з гирьового виду спорту, участь у якому брав Олександр Данильченко, виборов команді перше місце. Перемогла ще команда Тур`ї в змаганнях з перетягування канату та міні-футболу, друге місце – з настільного тенісу, третє – з шашок. Таким чином тур`янська команда виборола перше загальнокомандне місце та отримала право брати участь в обласних змаганнях на «Краще спортивне село Чернігівщини-2017», які проходять сьогодні, 16 вересня, на стадіоні «Колос» у Сновську. Тож побажаємо їм успіху.
Друге місце посіла команда з Нових Борович, на третьому – Кучинівка. Хотілося б побажати цій команді, у якої є спортивний потенціал, не впадати у відчай. Спорт є спорт, виграє сильніший.
Г.САЛАТА, голова Сновської РО ВФСТ «Колос»
Тому ті, хто по-справжньому любить спорт, зустрічали свято на спортивній арені. На жаль, на змагання прибули тільки команди з Кучинівки, Тур`ї та Н.Борович. Проігнорували брати участь у змаганнях команди з Петрівки, Рогізок та інші, хоча у них є можливість сформувати команду свого села.
Змагання проводилися з наступних видів: гирьового спорту, міні-футболу, шашок, настільного тенісу та перетягування канату. Минулорічний чемпіон обласних змагань – команда села Кучинівки – прибула на змагання разом з в.о.старости села О.М.Недвигою, яка, до речі, допомагала сформувати команду і під час змагань підтримувала своїх учасників. Також з очільником села А.О.Сірим прибула команда з Н.Борович. Він особисто взяв участь у змаганнях з шашок та посів перше місце.
Дуже вдало виступила команда з Тур`ї. У змаганнях з гирьового виду спорту, участь у якому брав Олександр Данильченко, виборов команді перше місце. Перемогла ще команда Тур`ї в змаганнях з перетягування канату та міні-футболу, друге місце – з настільного тенісу, третє – з шашок. Таким чином тур`янська команда виборола перше загальнокомандне місце та отримала право брати участь в обласних змаганнях на «Краще спортивне село Чернігівщини-2017», які проходять сьогодні, 16 вересня, на стадіоні «Колос» у Сновську. Тож побажаємо їм успіху.
Друге місце посіла команда з Нових Борович, на третьому – Кучинівка. Хотілося б побажати цій команді, у якої є спортивний потенціал, не впадати у відчай. Спорт є спорт, виграє сильніший.
Г.САЛАТА, голова Сновської РО ВФСТ «Колос»
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