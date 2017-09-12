У тих, хто давав клятву Гіппократа, відпусток нема

Вже дев’ять років звертаються за першою медичною допомогою мешканці Камки до молодого спеціаліста, завідуючого фельдшерським пунктом – Сергія ВОВЧКА. Серед односельців він користується повагою і авторитетом. Навчався у Чернігівському медичному коледжі за направленням від ЦРЛ і повернувся на роботу в рідне село.
Хоч Камка - село газифіковане, але по вулицях дуже багато покинутих будинків. Люди виїжджають звідси в пошуках роботи, тут закрита давно школа. Зареєстровано в Камці понад 250 осіб, але фактично проживає десь близько сотні. З них тринадцятеро – діти, а найстаршій жіночці – 94 роки. Та ніхто ж не застрахований від хвороб, неважливо скільки б мешканців жило в населеному пункті, і медичної допомоги час від часу вони потребують.
- На виклики доводиться їздити і вдень, і вночі, а інколи і в сусідні Хотуничі, - розповідає Сергій Миколайович. - За час роботи були різні випадки: довелося приймати пологи – це була п’ята дитина в жінки, тож все проходило стрімко, і вона не встигла дістатися райлікарні. А одного разу, прибувши на виклик, довелося там і Новий рік зустрічати.
Зараз Сергій Вовчок у відпустці. Але все це умовно - ніколи відпочивати, особливо в селі восени. Та й хіба є вони ті вихідні і відпустки у тих, хто давав клятву Гіппократа?
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
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