Ні банківської картки, ні грошей…

19.08 надійшла заява про те, що з 18.08 по 19.08 за невідомих обставин зникло посвідчення залізничника та банківська картка «Ощадбанку», з якої було викрадено кошти в сумі 7000 грн.
21.08 надійшло повідомлення про те, що в кафе «Love’Er»» після відпочинку зі знайомими, заявник виявив зникнення моб.тел. марки «Айфон» (у корпусі чорного кольору).
21.08 до чергової частини Сновського ВП Менського ВП надійшла заява про те, що з 15-ї по 17 год. у приміщенні відділення «Нова Пошта» № 1 (м. Сновськ, вул. Гомельська, 15) невідомий чоловік під час огляду посилок, які він замовив в інтернет-магазині, здійснив крадіжку товару, а саме: двох жорстких дисків для комп’ютера «Тошиба» та карти пам’яті МісrоSD на 32 Гб. Вартість завданої шкоди - 2816 грн.
22.08 «102» отримала повідомлення про те, що біля будинку заявника невідомі особи скоїли крадіжку кришки від вигрібної ями.
28.08 надійшло повідомлення по телефону про те, що в ніч з 27.08 на 28.08 невідомі особи розбили дванадцять віконних шибок у приміщенні редакції місцевої газети «Промінь».
21.08 надійшло повідомлення про те, що в кафе «Love’Er»» після відпочинку зі знайомими, заявник виявив зникнення моб.тел. марки «Айфон» (у корпусі чорного кольору).
21.08 до чергової частини Сновського ВП Менського ВП надійшла заява про те, що з 15-ї по 17 год. у приміщенні відділення «Нова Пошта» № 1 (м. Сновськ, вул. Гомельська, 15) невідомий чоловік під час огляду посилок, які він замовив в інтернет-магазині, здійснив крадіжку товару, а саме: двох жорстких дисків для комп’ютера «Тошиба» та карти пам’яті МісrоSD на 32 Гб. Вартість завданої шкоди - 2816 грн.
22.08 «102» отримала повідомлення про те, що біля будинку заявника невідомі особи скоїли крадіжку кришки від вигрібної ями.
28.08 надійшло повідомлення по телефону про те, що в ніч з 27.08 на 28.08 невідомі особи розбили дванадцять віконних шибок у приміщенні редакції місцевої газети «Промінь».
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