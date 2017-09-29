«Ми гордо несемо прапор нашої Вітчизни!»

У День партизанської слави - 22 вересня, за традицією керівники району, ветерани, учні, гості та представники громадськості відвідали с.Єліне та Лісоград і поклали квіти до пам`ятників. На Сновщину у цей день вшанувати пам`ять загиблих і поспілкуватися з живими свідками подій ІІ Світової війни з’їхалися ветерани Ріпкинщини, Городнянщини, Корюківщини та Чернігова. Зустрічала їх голова районної ветеранської організації Людмила Кравець.
Надія Андріївна ПІВЕНЬ, мешканка Єліного. Щойно вона закінчила два класи школи, як розпочалася окупація. Розповідає: «Наш хутір німці палили останнім. У матері нас було четверо. Ми чудом залишилися живі – німець дозволив нашому родичу в Безуглівці нас забрати. Після визволення району повернулися в Єліне на попелище. Мати викопала ямку, в якій ми й перезимували. В землянці жили кілька років, потім поставили курінь, згодом звели хату. Батька я не пам’ятаю, ще до війни забрали на 10 років за політику. Копав Біломорканал, мабуть, десь там і помер. Мама нас сама виростила. Заміж не виходила». Надія Андріївна теж виростила і виховала сама четверо дітей, чоловік її рано покинув, пішов до іншої. Нині діти роз’їхалися, а старенька мати живе в Єліному, ходить по гриби, веде своє маленьке господарство і дякує Богу за кожний прожитий день.
Син партизана В’ячеслав Сидорович Громенко, мешканець Миколаївської області. Він очолює міську ветеранську організацію у м. Южноукраїнськ. З нагоди Дня партизанської слави вдруге приїхав на Сновщину. Саме тут партизанив його батько. 11 березня 1942 року при звільненні села Іванівка ворожа куля попала йому в голову, обірвавши життя. Бійці-партизани загорнули його в шовк парашута і поховали в єлінських лісах. «Я батька не пам’ятаю, - каже В’ячеслав Сидорович, - а він мене з братом-близнюком бачив лише раз: у день нашого народження. Ми родом з Риботина, що на Коропщині».
Війна поламала тисячі доль, забрала тисячі життів і забирає знову на сході нашої держави. Віддати данину минулим рокам прибули в Лісоград й воїни АТО. Звертаючись до сивочолих ветеранів, вони запевнили, що гідно продовжують справу своїх дідів-прадідів, і гордо несуть прапор Вітчизни. Пам`ять про всіх загиблих вшанували хвилиною мовчання.
Гості заходу, разом з нашими земляками, ознайомилися з виставкою фотодокументів про партизанський рух та тортури нацистських окупантів в Україні, підготовленою працівниками Чернігівського історичного музею ім. В. Тарновського.
Дякуючи ветеранам за Перемогу, за те, що відстояли свободу нашої держави і, вітаючи всіх зі святом, виступили керівники області - директор департаменту ОДА Сергій Болдирєв, голова секції партизан та підпільників обласної організації ветеранів України Костянтин Овчинкін, радник голови облради Ігоря Вдовенка Дмитро Никоненко.
Почесні грамоти ветеранам і учасникам АТО вручили голова РДА Валерій Радібеда та голова міської ради Олександр Медведьов – учаснику бойових дій Руслану Юсухну, молодшому сержанту запасу Антону Збіренку, голові первинної ветеранської організації «Спадщина» Михайлу Тичині та солдату запасу Сергію Сушку.
Урочистості з нагоди 76-ї річниці початку руху опору нацизму та Дня партизанської слави, 74-ї річниці визволення від нацистських окупантів Чернігівщини продовжувалися під звуки оркестру (керівник Л.Рибальченко) та квінтету педагогів дитячої музичної школи. Над лісом лунали пісні воєнних років у виконанні колективу «Спадщина» та Оксани Бондаревської.
Гостей свята пригощали цілющим вітамінним напоєм з хвої та традиційним партизанським кулішем.
Лариса МАРТИНЕНКО
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