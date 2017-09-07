Гості з Німеччини почувалися як вдома

17 років поспіль відвідує наш район делегація з німецького міста Фрьонденберг – представники товариства «Коло друзів Сновська».
На жаль, цього разу не зміг приїхати, у зв’язку зі станом здоров’я, Г.Ульмке - головний ініціатор створення товариства і підтримки зв’язків з Україною. Проте серед гостей з Німеччини був його онук Й.Ульмке, студент юридичного факультету, а також мер міста Ф.Реббе. Всього приїхало 10 чоловіків, половина з яких у нашому краї перебували вперше. Перша офіційна зустріч німецької делегації на Сновщині відбулася у райдержадміністрації з головами РДА та райради – В.Радібедою та Н.Кухаренко, секретарем міськради Н.Самойловою, керівником апарату РДА О.Гориченко, завідуючою сектором інформдіяльності та комунікацій з громадськістю апарату РДА Н.Смоляк та учасником поїздок до Німеччини, колишнім заступником голови райради В.Запорожцем. Координував перебування німців у районі заступник голови РДА В.Карпенко.
Наші керівники дякували німцям за організацію візитів дітей у молодіжні табори та юних футболістів на змагання до Фрьонденберга. За час міжнародного спілкування майже 100 наших земляків побували в Німеччині. У свою чергу представники товариства «Коло друзів Сновська» дякували за нашу гостинність, що почувають себе тут як вдома: «Ми дуже раді, що спілкуємося не лише з керівництвом, а й з простими людьми та маємо нагоду допомагати вашим школам, дитсадкам, лікарні. Ще тридцять років тому ми і ви не могли уявити про такі візити дружби».
Далі зустріч німецької делегації проходила більш розширено у залі райдержадміністрації з керівниками різних організацій району і структурних підрозділів. Під час вільного спілкування присутні отримали відповіді на багато запитань: як у Німеччині формується бюджет, як працюють школи, дитсадки, лікарні, центри зайнятості тощо.
Головним наповнювачем бюджету їхнього міста є податок на нерухомість, землю, підприємницьку діяльність і… від власників собак. Цікаво, що за рік від останніх у казну надходить близько 30 тис євро. Від підприємців – близько 6 мільйонів. Тож, як сказав їхній мер міста, наше головне завдання, щоб підприємства ефективно працювали, ми всіляко сприяємо їм у цьому, бо від їхніх податків залежить розвиток інфраструктури міста. У Фрьонденберзі ж чудові дороги, облаштовані велосипедні доріжки, багато стадіонів, парків. Є велика сучасна школа, куди підвозять дітей з 5 по 12 клас. Найбільша відстань від домівок учнів до школи – 20 км. Для цього на шкільні автобуси в рік виділяється 600 тис. євро. А ще дітям видають проїздні квитки на громадський транспорт, щоб вони могли дістатися до навчальних закладів. На 21 тисячу населення діє 3 початкові школи, 11 дитсадків.
Щодо безробіття, то практично як і у нас працюють центри зайнятості. Одна відмінність, що мінімальна соцдопомога складає 900 євро на місяць. Середня ж зарплата працівників у держустановах, для прикладу, від 1600 до 3000 євро.
Цікаво, що податок на доходи (з заробітної плати) складає від 18 до 42%, причому, чим вища зарплата, тим вищий відсоток відрахувань.
У Фрьонденберзі, як і в Сновську, у міську раду ввійшли 6 партій, але депутатів більше – 35. Вони ж і приймають бюджет, вирішують всі як ним розпорядитися.
- У час змін виживають сильніші, бо це нелегкі часи як для країни, так і для вашого району, - сказав мер міста Ф.Реббе. - А проблема всіх реформ - невпевненість у майбутньому. Але ми віримо, що у вас все вийде, бажаємо вам успіхів і головне – сподіваємося на подальшу плідну співпрацю зі Сновщиною.
Після спілкування в райдержадміністрації німецька делегація поклала квіти до пам’ятника загиблим у роки ІІ Світової війни та до місця захоронення німецьких солдат біля колишньої залізничної лікарні.
У програмі перебування закордонних гостей - поїздка до Лісограду, відвідування музичної школи, лікарні, історичного музею.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
Комментариев нет:
Отправить комментарий