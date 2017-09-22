Невтомна й самобутня країна малечі

Дитячий садок №1 розташований у центрі міста. Стоїть він сивочолий і молодий, бо його не можна виміряти роками, у кожному з яких сотні днів помножених на радощі й печалі, перемоги та поразки, спільні справи, свята та будні, що складають одну спільну долю тих, хто в ньому працює.
Щоранку він зустрічає щирими дитячими усмішками вихователів, яких тут до речі 21, на чолі з завідуючою П’ятковською Любов’ю Василівною. Працюють тут уже і зовсім досвідчені і порівняно молоді, але надзвичайно талановиті і перспективні вихователі. Однією з таких є педагог-логопед Тетяна Володимирівна Ткаченко (на знімку зі своїми вихованцями), яка працює у садку 12 років. Вона завжди хотіла присвятити своє життя дітям, тому без вагань вступила до Глухівського університету на факультет дошкільного виховання. І ось вона тут, у Сновському дитячому садочку реалізує свої мрії. Тричі на тиждень проводить заняття у логопедичній групі, яка налічує 23 дитини (19 хлопчиків та 4 дівчинки). Працює в основному зі старшенькими (5-6 років), тобто безпосередньо готує їх до школи, коригуючи та виправляючи дефекти мовлення. Також щодня проводить індивідуальні заняття від 15 до 25 хвилин. Говорить, що це залежить від посидючості дитини. На запитання про те, чи справді зараз важче працювати з дітками ніж було раніше, відповіла: «Важче. Зараз дійсно зростає інше покоління – більш активне, непосидюче, допитливе. Раніше вони були більш керованими, легше реагували на критику та зауваження. Хоча особисто у мене проблем з поведінкою на заняттях немає. Особливо на індивідуальних, коли залишаєшся з дитиною сам на сам. Атмосфера тоді зовсім інша - довірлива та щира».
-Як ви вважате, чи відрізняються діти, які виховувалися у дошкільному закладі, від дітей, яких виховували вдома?
- Безперечно. В садочку вони виховуються в колективі, вчаться ділитися з друзями, бути відкритими та товариськими. Тут їх навчають та готують до школи. Та ще, якщо у дитини є проблеми з мовленням - намагаються позбавити цього дефекту. Чим я особисто і займаюся.
- Чи можуть батьки самостійно виправити дефекти мовлення своєї дитини?
- Є таке поняття як загальний недорозвиток мови І та ІІ рівня (це порушення мови з усіх сторін). Якщо у дитини саме така проблема - без втручання спеціаліста їм не обійтися. Зазвичай з такими дітками ми займаємося не один рік, як з усіма, а два роки, інколи й більше. Зараз, на жаль, таке зустрічається досить часто. Лише у моїй групі 12 таких дітей. У решти порушення мови не настільки серйозне. Звісно, батьки можуть спробувати покращити їх мову, але знову ж таки на це необхідний час і бажання самої дитини. Вдома складніше відірвати її від гри і посадити за стіл для виконання необхідних вправ, ніж зробити це фахівцям у садочку. Ми проводимо всі заняття в ігровій формі з використанням різноманітної наочності і дітки із задоволенням та без жодних проблем виконують вправи та завдання.
На все життя педагогу запам’яталася дівчинка Марина, котра прийшла у дошкільний заклад з важкими дефектами мови. Ніхто не вірив, що за 2 роки її мова покращиться. Але завдяки наполегливості вихователів, батьків та і самої дівчинки її мовлення поліпшилося вже за один рік. Випускалася Маринка разом зі своїми ровесниками, маючи хорошу вимову.
– Це найприємніше у моїй роботі, коли в кінці року є чіткий результат і мовлення дитини виправлене. Надзвичайно приємно усвідомлювати, що ти, вкладаючи частинку своєї душі у цю дитину, добилася позитивних результатів. Педагог, перш за все має любити дітей, бути добрим, турботливим та терплячим. Тоді і дітки будуть тягнутися до нього і віддавати свою любов натомість.
Отож, як би не змінювалися програми виховання, як би не змінювалися діти, над якими б проблемами не працювали вихователі, вічним залишається прагнення виховувати дітей порядними й чесними, розумними й справедливими, чуйними й працелюбними, такими, що уміють цінувати доброту та материнську любов.
P.S. До професійного свята – Дня вихователя і всіх дошкільних працівників (відзначається 27 вересня) музичні керівники Ірина Аникієнко та Олена Кушнір разом зі своїми маленькими вихованцями готують концерт-вітання для своїх любих вихователів.
У свою чергу, хочеться привітати зі святом всіх тих, хто працює на цій нелегкій та тернистій ниві і побажати їм терпіння, творчої наснаги та успіхів у роботі.
Тетяна Литвин
Фото автора
Щоранку він зустрічає щирими дитячими усмішками вихователів, яких тут до речі 21, на чолі з завідуючою П’ятковською Любов’ю Василівною. Працюють тут уже і зовсім досвідчені і порівняно молоді, але надзвичайно талановиті і перспективні вихователі. Однією з таких є педагог-логопед Тетяна Володимирівна Ткаченко (на знімку зі своїми вихованцями), яка працює у садку 12 років. Вона завжди хотіла присвятити своє життя дітям, тому без вагань вступила до Глухівського університету на факультет дошкільного виховання. І ось вона тут, у Сновському дитячому садочку реалізує свої мрії. Тричі на тиждень проводить заняття у логопедичній групі, яка налічує 23 дитини (19 хлопчиків та 4 дівчинки). Працює в основному зі старшенькими (5-6 років), тобто безпосередньо готує їх до школи, коригуючи та виправляючи дефекти мовлення. Також щодня проводить індивідуальні заняття від 15 до 25 хвилин. Говорить, що це залежить від посидючості дитини. На запитання про те, чи справді зараз важче працювати з дітками ніж було раніше, відповіла: «Важче. Зараз дійсно зростає інше покоління – більш активне, непосидюче, допитливе. Раніше вони були більш керованими, легше реагували на критику та зауваження. Хоча особисто у мене проблем з поведінкою на заняттях немає. Особливо на індивідуальних, коли залишаєшся з дитиною сам на сам. Атмосфера тоді зовсім інша - довірлива та щира».
-Як ви вважате, чи відрізняються діти, які виховувалися у дошкільному закладі, від дітей, яких виховували вдома?
- Безперечно. В садочку вони виховуються в колективі, вчаться ділитися з друзями, бути відкритими та товариськими. Тут їх навчають та готують до школи. Та ще, якщо у дитини є проблеми з мовленням - намагаються позбавити цього дефекту. Чим я особисто і займаюся.
- Чи можуть батьки самостійно виправити дефекти мовлення своєї дитини?
- Є таке поняття як загальний недорозвиток мови І та ІІ рівня (це порушення мови з усіх сторін). Якщо у дитини саме така проблема - без втручання спеціаліста їм не обійтися. Зазвичай з такими дітками ми займаємося не один рік, як з усіма, а два роки, інколи й більше. Зараз, на жаль, таке зустрічається досить часто. Лише у моїй групі 12 таких дітей. У решти порушення мови не настільки серйозне. Звісно, батьки можуть спробувати покращити їх мову, але знову ж таки на це необхідний час і бажання самої дитини. Вдома складніше відірвати її від гри і посадити за стіл для виконання необхідних вправ, ніж зробити це фахівцям у садочку. Ми проводимо всі заняття в ігровій формі з використанням різноманітної наочності і дітки із задоволенням та без жодних проблем виконують вправи та завдання.
На все життя педагогу запам’яталася дівчинка Марина, котра прийшла у дошкільний заклад з важкими дефектами мови. Ніхто не вірив, що за 2 роки її мова покращиться. Але завдяки наполегливості вихователів, батьків та і самої дівчинки її мовлення поліпшилося вже за один рік. Випускалася Маринка разом зі своїми ровесниками, маючи хорошу вимову.
– Це найприємніше у моїй роботі, коли в кінці року є чіткий результат і мовлення дитини виправлене. Надзвичайно приємно усвідомлювати, що ти, вкладаючи частинку своєї душі у цю дитину, добилася позитивних результатів. Педагог, перш за все має любити дітей, бути добрим, турботливим та терплячим. Тоді і дітки будуть тягнутися до нього і віддавати свою любов натомість.
Отож, як би не змінювалися програми виховання, як би не змінювалися діти, над якими б проблемами не працювали вихователі, вічним залишається прагнення виховувати дітей порядними й чесними, розумними й справедливими, чуйними й працелюбними, такими, що уміють цінувати доброту та материнську любов.
P.S. До професійного свята – Дня вихователя і всіх дошкільних працівників (відзначається 27 вересня) музичні керівники Ірина Аникієнко та Олена Кушнір разом зі своїми маленькими вихованцями готують концерт-вітання для своїх любих вихователів.
У свою чергу, хочеться привітати зі святом всіх тих, хто працює на цій нелегкій та тернистій ниві і побажати їм терпіння, творчої наснаги та успіхів у роботі.
Тетяна Литвин
Фото автора
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