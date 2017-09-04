Диких кабанів поменшає?

28 серпня, на засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чернігівській ОДА обговорили виконання заходів з профілактики та ліквідації інфекційних хвороб тварин на території області.
Серед запропонованих заходів – проведення депопуляції диких кабанів, тобто їх відстріл. Причина зрозуміла: дикі тварини у багатьох випадках є носіями інфекційних хвороб. Вони постійно мігрують, тому й можуть розповсюджувати африканську чуму свиней із територій сусідніх країн і областей. Через це знищення диких кабанів є вимушеним заходом, аби захистити поголів`я свиней у місцевих господарствах.
Думається, що дана інформація трохи заспокоїть жителів Єліного, Безуглівки й інших (прилеглих до великих лісів) сіл. Їх дикі кабани точно «дістали»!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Серед запропонованих заходів – проведення депопуляції диких кабанів, тобто їх відстріл. Причина зрозуміла: дикі тварини у багатьох випадках є носіями інфекційних хвороб. Вони постійно мігрують, тому й можуть розповсюджувати африканську чуму свиней із територій сусідніх країн і областей. Через це знищення диких кабанів є вимушеним заходом, аби захистити поголів`я свиней у місцевих господарствах.
Думається, що дана інформація трохи заспокоїть жителів Єліного, Безуглівки й інших (прилеглих до великих лісів) сіл. Їх дикі кабани точно «дістали»!
Олена КОМПАНЕЦЬ
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