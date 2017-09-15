ФОТОКОНКУРС

Осінь – гаряча пора у селі. Те, що виростили на городі за літо, треба зібрати й зберегти: щоб і собі, і худобі вистачило на зиму.
Щоденно, якщо погода дозволяє, копають на Сновщині картоплю, заплітають у коси цибулю, а там черга надійде і до моркви, буряків… Саме за такою осінньою роботою застали ми й Ольгу та Володимира Россол з Камки – вони підводою перевозили додому гарбузи. Бо в основному за рахунок домашнього господарства й городів, покладаючись лише на власні сили, і виживають мешканці сіл.
Р.S. Заносьте і надсилайте у редакцію свої цікаві фото зі збору урожаю в саду, на городі.
Щоденно, якщо погода дозволяє, копають на Сновщині картоплю, заплітають у коси цибулю, а там черга надійде і до моркви, буряків… Саме за такою осінньою роботою застали ми й Ольгу та Володимира Россол з Камки – вони підводою перевозили додому гарбузи. Бо в основному за рахунок домашнього господарства й городів, покладаючись лише на власні сили, і виживають мешканці сіл.
Р.S. Заносьте і надсилайте у редакцію свої цікаві фото зі збору урожаю в саду, на городі.
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