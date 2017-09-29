Сергій Силенок, заступник міського голови: «Те, що я побачив у колекторі, просто шокувало…»

На часі зима, з приходом якої проблеми житлово-комунального господарства загострюються ще дужче. І це зрозуміло, оскільки каналізаційні системи – застарілі, потребують оновлення і очищення. На все треба кошти, застосування техніки і людських ресурсів. Наші ресурси ми задіюємо постійно. Все для того, щоб у процесі експлуатації систем каналізації на внутрішніх поверхнях трубопроводів, ємностях та технологічному обладнанні прибрати мулисті відкладення, що впливають на пропускну здатність систем, усунути загрозу виникнення аварійних ситуацій. А аварійні ситуації, як правило, призводять до порушень екологічної рівноваги, простішою мовою – до безладу.
Я був просто шокований, коли днями (під час перевірки комунікацій та обладнання) ремонтна бригада, і я особисто, побачили в колодязях і підгузники, і плюшевих ведмедиків, і простирадла, і таке, що взагалі здоровому глузду не піддається.
Як можна – зумисно чи ненароком – викидати у трубопровід подібні речі, як можна так по-нехлюйськи ставитися до життя і побуту? Давайте замислимося над цим і припинемо шкодити собі й рідному місту.
Записала Олена КОМПАНЕЦЬ
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