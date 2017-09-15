Дідуся-грибника шукали п`ять днів

А тим часом знайшовся 80-річний старенький чоловік, котрий вважався зниклим на Городнянщині.
Виявляється, що дідусь пішов за грибами до лісу й пропав на цілих 5 днів. Увесь час цього грибника шукали поліція й родичі, а 11 вересня він зустрівся людям неподалік одного із сіл. Був босий, чумазий, але бадьорий. Казав, що шукав точку, де можна придбати махорку. За словами мандрівника, в лісі він адаптувався: їв корінці, плоди шипшини і те, що видавалося їстівним. Спав на власноруч створеному настилі з гілок дерев і кущів. Наразі дідусь вдома, почувається непогано.
Виявляється, що дідусь пішов за грибами до лісу й пропав на цілих 5 днів. Увесь час цього грибника шукали поліція й родичі, а 11 вересня він зустрівся людям неподалік одного із сіл. Був босий, чумазий, але бадьорий. Казав, що шукав точку, де можна придбати махорку. За словами мандрівника, в лісі він адаптувався: їв корінці, плоди шипшини і те, що видавалося їстівним. Спав на власноруч створеному настилі з гілок дерев і кущів. Наразі дідусь вдома, почувається непогано.
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