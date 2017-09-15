Людмилу Філіпову вітав сам Олег Вінник

Нещодавно свій День народження святкувала сновчанка Л.М.Філіпова. Людмилу Миколаївну земляки знають як відмінного перукаря, котра десятки років праці віддала створенню краси і гармонії.
Ще б пак! Жінки після доторку її рук, своє волосся не впізнають – стає воно притягально прекрасним, додає гарного настрою і сонячних посмішок. Стежиною цієї майстрині пішла донечка, а онучка, котра наразі професійно займається проектом «Х-Фактор» (виходить на СТБ), теж продовжує досягати нових телевізійних висот.
У названому проекті разом з нею бере участь, у якості члена журі, відомий виконавець улюблених пісень тисяч українців Олег Вінник.
До речі, і Людмила Миколаївна не втомлюється слухати його твори. День і ніч би насолоджувалася, і всю роботу б під них виконувала, - каже.
Тому таким несподівано приємним і дорогим стало вітання від нього з її іменинами.
На відео, записаному в телефоні, Олег Вінник дякує Людмилі Миколаївні за оцінку його музичних номерів і бажає стільки всього доброго, що й перелічити не можна.
Приємно, чи не правда?
Це вітання слухала і бачила Олена Компанець.
Ще б пак! Жінки після доторку її рук, своє волосся не впізнають – стає воно притягально прекрасним, додає гарного настрою і сонячних посмішок. Стежиною цієї майстрині пішла донечка, а онучка, котра наразі професійно займається проектом «Х-Фактор» (виходить на СТБ), теж продовжує досягати нових телевізійних висот.
У названому проекті разом з нею бере участь, у якості члена журі, відомий виконавець улюблених пісень тисяч українців Олег Вінник.
До речі, і Людмила Миколаївна не втомлюється слухати його твори. День і ніч би насолоджувалася, і всю роботу б під них виконувала, - каже.
Тому таким несподівано приємним і дорогим стало вітання від нього з її іменинами.
На відео, записаному в телефоні, Олег Вінник дякує Людмилі Миколаївні за оцінку його музичних номерів і бажає стільки всього доброго, що й перелічити не можна.
Приємно, чи не правда?
Це вітання слухала і бачила Олена Компанець.
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