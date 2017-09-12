Малюки чекають допомоги!

У дитячому відділенні нашої центральної районної лікарні опинилися троє малолітніх дітей – дві дівчинки (1 і 2 роки) та хлопчик (4 роки). Нещодавно рішенням суду їхніх мам-одиначок позбавлено материнських прав. Проживатимуть вони тут тимчасово, але одягати і годувати їх треба щодня. Просимо всіх небайдужих мешканців району передати у відділення необхідні для дітей речі – памперси (розмір 4), одяг, взуття, продукти харчування.
Служба у справах дітей РДА
Служба у справах дітей РДА
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