Чи запрацює цілодобова аптека?

Щодня в Україні тисячі провізорів, фармацевтів, дистриб’юторів, працівників фармацевтичних виробничих підприємств стоять пліч-о-пліч з працівниками медичної галузі на варті здоров’я своїх громадян.На фармацевтичному ринку постійно запроваджуються не лише суто
професійні методи в роботі, орієнтовані на кращі європейські стандарти, але й прогресивні, маркетингові, управлінські та освітні принципи діяльності. Цей ринок насичується широким асортиментом лікарських засобів, а головне - люди відчувають, що у важку хвилину їх не залишать насамоті.А що відчувають сновчани, не маючи на своїй території жодної цілодобової аптеки, питання риторичне.
За словами завідуючої однієї з основних аптек - №14 Раїси Дейнеко, вона ладна і ночувати у підвідомчому їй закладі, аби тільки людям догодити. Щоправда, фізичних сил явно для цього не вистачить.
– Чому б, - на думку Раїси Миколаївни, - не встановити графік чергування усіх діючих у місті аптек, довівши його до відома населення? Хай би люди знали, якого дня і куди серед ночі їм їхати за необхідними медпрепаратами.
Що ж! Хай би так і було, однак запропонований варіант досі в дію не вступив. Маємо те, що маємо: в будні дні аптека №14 (у лісі райлікарні) функціонує з 8.00 до 22.00, а у вихідні – з 8.00 до 20.00. Про інші міські аптеки і говорити не варто, бо більшість зачиняється ще раніше.
Трохи заспокоює одне: мовляв, у випадку надзвичайних ситуацій препарати, що рятують життя хворого, є у приймальному відділенні й «Швидкій». Також, у разі потреби, серед ночі їде відкривати аптеку і сама Раїса Дейнеко.
Наразі у команді з нею трудяться двоє студентів, котрі можуть полишити роботу і вирушити на навчання. Хто залишиться? Знову ж таки лише одна завідувачка! От вам і вся історія, з якої виходу досі не знайдено…
Олена Компанець
професійні методи в роботі, орієнтовані на кращі європейські стандарти, але й прогресивні, маркетингові, управлінські та освітні принципи діяльності. Цей ринок насичується широким асортиментом лікарських засобів, а головне - люди відчувають, що у важку хвилину їх не залишать насамоті.А що відчувають сновчани, не маючи на своїй території жодної цілодобової аптеки, питання риторичне.
За словами завідуючої однієї з основних аптек - №14 Раїси Дейнеко, вона ладна і ночувати у підвідомчому їй закладі, аби тільки людям догодити. Щоправда, фізичних сил явно для цього не вистачить.
– Чому б, - на думку Раїси Миколаївни, - не встановити графік чергування усіх діючих у місті аптек, довівши його до відома населення? Хай би люди знали, якого дня і куди серед ночі їм їхати за необхідними медпрепаратами.
Що ж! Хай би так і було, однак запропонований варіант досі в дію не вступив. Маємо те, що маємо: в будні дні аптека №14 (у лісі райлікарні) функціонує з 8.00 до 22.00, а у вихідні – з 8.00 до 20.00. Про інші міські аптеки і говорити не варто, бо більшість зачиняється ще раніше.
Трохи заспокоює одне: мовляв, у випадку надзвичайних ситуацій препарати, що рятують життя хворого, є у приймальному відділенні й «Швидкій». Також, у разі потреби, серед ночі їде відкривати аптеку і сама Раїса Дейнеко.
Наразі у команді з нею трудяться двоє студентів, котрі можуть полишити роботу і вирушити на навчання. Хто залишиться? Знову ж таки лише одна завідувачка! От вам і вся історія, з якої виходу досі не знайдено…
Олена Компанець
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