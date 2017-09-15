Більше 15 мільйонів гривень мають незабаром запрацювати на благо Сновщини

Саме з цього важливого питання розпочала свою роботу X сесія VIII скликання. Проходила вона 31 серпня у залі засідань РДА за участі 18 міських депутатів і запрошених помічників народних депутатів, голів РДА й райради Валерія Радібеди й Ніни Кухаренко та інших посадовців громади. Провів сесію міський голова Олександр Медведьов, додавши в роботу такі приємні моменти, як вручення посвідчень депутатам і поздоровлення із днем народження в.о. старости Рогізок Тамару Семенок.
Дохідливо й аргументовано, як то кажуть, «розклавши по поличках», представляла бюджетні питання начальник фінуправління Ліна Савченко, спокійно розглядалися й інші питання.
Депутати скоригували встановлені виконкомом тарифи на послуги Щорського ПрАТ «Комунальник» хоча одностайності у цьому важливому для людей питанні не мали.
Виступав перед присутніми очільник ПрАТ Анатолій Дуля, доводив позицію свого колективу: «Підприємство не витримає відміну запропонованих аудитом тарифів». У результаті більшість місцевих обранців підняли руки троих не за те, чого хотів А.Дуля. Ними була висловлена рекомендація виконкому, зваживши усю ситуацію, затвердити таке рішення, яке і людей задовольнило і знайшло б шляхи – виходи зі скрути, в якій опинилося підприємство «Комунальник».
Олена Компанець, фото автора
На знімках: учасники сесії.
Дохідливо й аргументовано, як то кажуть, «розклавши по поличках», представляла бюджетні питання начальник фінуправління Ліна Савченко, спокійно розглядалися й інші питання.
Депутати скоригували встановлені виконкомом тарифи на послуги Щорського ПрАТ «Комунальник» хоча одностайності у цьому важливому для людей питанні не мали.
Виступав перед присутніми очільник ПрАТ Анатолій Дуля, доводив позицію свого колективу: «Підприємство не витримає відміну запропонованих аудитом тарифів». У результаті більшість місцевих обранців підняли руки троих не за те, чого хотів А.Дуля. Ними була висловлена рекомендація виконкому, зваживши усю ситуацію, затвердити таке рішення, яке і людей задовольнило і знайшло б шляхи – виходи зі скрути, в якій опинилося підприємство «Комунальник».
Олена Компанець, фото автора
На знімках: учасники сесії.
Комментариев нет:
Отправить комментарий