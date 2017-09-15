вторник, 5 сентября 2017 г.

Більше 15 мільйонів гривень мають незабаром запрацювати на благо Сновщини

Саме з цього важливого питання розпочала свою роботу X сесія VIII скликання. Проходила вона 31 серпня у залі засідань РДА за участі 18 міських депутатів і запрошених помічників народних депутатів, голів РДА й райради Валерія Радібеди й Ніни Кухаренко та інших посадовців громади. Провів сесію міський голова Олександр Медведьов, додавши в роботу такі приємні моменти, як вручення посвідчень депутатам і поздоровлення із днем народження в.о. старости Рогізок Тамару Семенок.








Тепер про порядок денний сесії. Він був складений із 17 основних питань, блоку земельних питань та інших. Як уже зазначалося, першочергово депутати затвердили ті 16 проектів, які планується фінансувати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад. Ці проекти мають вилитися у поремонтовані ділянки доріг в Кучинівці та Рогізках, проведення вуличного освітлення в мікрорайоні Носівка, селах Камка, Хотуничі, Чепелів, Жовідь, Тур’я та інших, проведення ремонтів гімназії та Петрівського НВК, придбання 3-х одиниць спецтехніки тощо. Словом, перспектива у нас непогана, і, Дай Боже, щоб вона знайшла грошове підґрунтя і надійних переможців тендерів, добросовісних виконавців робіт. На сесії позитивно проголосували за  низку важливих програм: забезпечення розроблення містобудівної документації міста Сновськ та сільських населених пунктів ОТГ на 2018-2020 роки; підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім»; боротьби з онкологічними захворюваннями на 2018-2021 роки; фінансової підтримки восьмої державної пожежно-рятувальної частини ( м. Сновськ), другого державного пожежно-рятувального загону УДCНС України в Чернігівській області.
Дохідливо й аргументовано, як то кажуть, «розклавши по поличках», представляла бюджетні питання начальник фінуправління Ліна Савченко, спокійно розглядалися й інші питання.
Депутати скоригували встановлені виконкомом тарифи на послуги Щорського ПрАТ «Комунальник» хоча одностайності у цьому важливому для людей питанні не мали.
Виступав перед присутніми очільник ПрАТ Анатолій Дуля, доводив позицію свого колективу: «Підприємство не витримає відміну запропонованих аудитом тарифів». У результаті більшість місцевих обранців підняли руки троих не за те, чого хотів А.Дуля. Ними була висловлена рекомендація виконкому, зваживши усю ситуацію, затвердити таке рішення, яке і людей задовольнило і знайшло б шляхи – виходи зі скрути, в якій опинилося підприємство «Комунальник».
Олена Компанець, фото автора
На знімках: учасники сесії.
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