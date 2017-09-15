Комп’ютерний геній навчається у Сновській гімназії

|Радіон Кашпур з батьком біля приміщення редакції
Ім’я Радіона Кашпура, восьмикласника зі Сновська, відоме не лише в Україні, а й за кордоном. Хлопцеві лише 13 років, а він став адміністратором Microsoft (у світі їх лише 14: два - в Україні, три – в Білорусії і жодного в Росії!) та створив власний канал на YouTube.
А почалося все з простої цікавості до комп’ютерних ігор. Ставши гравцем Радіон одразу зайняв першість. Його запросили стати учасником Кіберспортивної української команди і грати турнір з Іспанією (грали в Counter-Strike 1.6) і перемогли. Вся гра знімалася Радіоном на відео, і він перший завантажив його в мережу. Зараз на його канал підписано 92 тис. підписників, а відео, зняті Радіоном, набирають більше мільйона переглядів.
Влітку уклав договір з Венесуелою. За роботу там пропонували певну суму за тисячу переглядів. Однією з умов було викладати 2 відео на тиждень, але хлопець, відпочивавши в таборі, де не було доступу до мережі, не зміг зробити це вчасно. Зараз Радіону пропонують великі гроші за продовження його діяльності. Він сам складає програми та розробляє сайти.
Хлопець же надзвичайно скромний і, розповідаючи про свої успіхи, шаріється. Допомагає йому в розповіді батько - Микола Григорович. До речі, він сам виховував сина з двох років. З гордістю в очах розказує він про єдиного синочка: «Він і спортсмен у мене. З 1 класу займається кікбоксингом і є одним з кращих гравців міста. В 2015 році на обласних змаганнях «Відкритий кубок Чернігова та ЧОО ФСТ «Україна» з кікбоксингу серед юніорів» зайняв 3 місце, а в 2016 – 2 і 1 місце в обласних змаганнях. Закінчив 2-річні курси програміста. Прекрасно малює, його роботи виставляють у бібліотеках. Зайняв 1 місце у конкурсі «Найрозумніший» в 2013-му та «Поетична Стежинка» - 2014 році. У конкурсі Юний моделіст-архітектор (м. Черкаси) зайняв перше місце в Україні. Був нагороджений моделлю «Вітчизняного літака C-45F/ UC- 45F». А ще Радіон прекрасно готує. Ще з дитинства любив дивитися кулінарні шоу, а потім повторювати приготування страв. Особливо йому вдається випічка та страви з курятини. Я спеціально для нього придбав електричну духовку. Він вільно володіє англійською мовою. Я дуже пишаюся тим, що маю такого сина!».
Почувши про життя цього хлопця, згадується один відомий вислів – «Талановита людина – талановита у всьому».
Тетяна Литвин
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