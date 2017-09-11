У маленьких Клюсах

Є щось приховувати?
Клюси - маленьке село з населенням 160 чоловік, що знаходиться на кордоні трьох слов’янських держав: України, Білорусії та Російської Федерації. Це крайня точка на кордоні з Росією, при в’їзді до якої знаходиться прикордонна застава. Журналістів редакції прикордонники зустріли не дуже привітно, протримавши майже годину на блокпосту. Лише після того, як отримали всю інформацію про кореспондентів, причину та мету візиту, нас пропустили. З забороною знімати та фотографувати. Про популярну і нашумівшу Стіну довелося забути, адже проїхати до неї нам заборонили. Видно, є що приховувати?!
Зате, приїхавши в Клюси, нас привітно зустріла в.о. старости Тетяна Нимировська та розповіла про те, чим зараз живе село.
– Клюси відживають своє. Молодь виїжджає, школу закрили декілька років тому. Наших трьох учнів возить шкільний автобус у Новоборовицьку школу, а ще трьох дітей - у дитячий садок с. Гірськ. Зараз село збирає врожай, зокрема картоплю. У селі майже немає роботи, тому це чи не єдиний заробіток для багатьох мешканців. Микола Глазок та Олег Кушка займаються бджільництвом - як для покращення матеріального становища, так і для власного задоволення. Добре, що хоч землі з цього року почнуть оброблятися. Вже привезли спеціальну техніку для вирубки березняку під селом, на місці якого ТОВ « Ей Сі Джі Юкрейн» планує посадку соняшника.
Привітні люди
– Найголовнішою проблемою є дороги, про ремонт яких ніхто і не заїкається. Мешканці жаліються, що не можуть потрапити до нотаріуса, щоб оформити потрібні документи. Не встигають. Хоч щовівторка і п’ятниці ходять автобуси до райцентру.
У сільській раді розташований музей, в якому зібрано все про історію села. Відомий факт, що поблизу Клюсів були виявлені пізньопалеолітична стоянка (40-20 тис. років до н.е), три поселення епохи бронзи ( 5-2 тис. до н.е), рудня (17-18 ст.). Всі знайдені експонати зберігаються у місцевому музеї, який цього року планують закрити, а всі експонати перевезти до м. Сновськ.
У селі діє і фельдшерський пункт. Його очільниця – молода, красива та перспективна Наталія Чернявська, родом з с.Заріччя, працює тут 6 років і поки що не хоче покидати це маленьке село: «Тут надзвичайно добрі та привітні люди. Я навіть у відпустку йду не на весь місяць, а розподіляю її по тижнях. Не хочу так надовго залишати людей без належного медичного догляду».
Хоч село і невеличке, проте досить мальовниче і гарне. Мешканці всіма силами намагаються підтримувати чистоту та порядок. Був зроблений косметичний ремонт у сільській раді, пофарбовано пам’ятник та огорожу біля нього, зупинку. « Хоч село і малолюдне, але хочеться, щоб все було чепурненько і чистенько», - додає секретар Жанна Сердюк. Допомагає в цьому громаді міська рада на чолі з Олександром Медведьовим.
Тетяна Литвин
Фото автора
Клюси - маленьке село з населенням 160 чоловік, що знаходиться на кордоні трьох слов’янських держав: України, Білорусії та Російської Федерації. Це крайня точка на кордоні з Росією, при в’їзді до якої знаходиться прикордонна застава. Журналістів редакції прикордонники зустріли не дуже привітно, протримавши майже годину на блокпосту. Лише після того, як отримали всю інформацію про кореспондентів, причину та мету візиту, нас пропустили. З забороною знімати та фотографувати. Про популярну і нашумівшу Стіну довелося забути, адже проїхати до неї нам заборонили. Видно, є що приховувати?!
Зате, приїхавши в Клюси, нас привітно зустріла в.о. старости Тетяна Нимировська та розповіла про те, чим зараз живе село.
– Клюси відживають своє. Молодь виїжджає, школу закрили декілька років тому. Наших трьох учнів возить шкільний автобус у Новоборовицьку школу, а ще трьох дітей - у дитячий садок с. Гірськ. Зараз село збирає врожай, зокрема картоплю. У селі майже немає роботи, тому це чи не єдиний заробіток для багатьох мешканців. Микола Глазок та Олег Кушка займаються бджільництвом - як для покращення матеріального становища, так і для власного задоволення. Добре, що хоч землі з цього року почнуть оброблятися. Вже привезли спеціальну техніку для вирубки березняку під селом, на місці якого ТОВ « Ей Сі Джі Юкрейн» планує посадку соняшника.
Привітні люди
– Найголовнішою проблемою є дороги, про ремонт яких ніхто і не заїкається. Мешканці жаліються, що не можуть потрапити до нотаріуса, щоб оформити потрібні документи. Не встигають. Хоч щовівторка і п’ятниці ходять автобуси до райцентру.
У сільській раді розташований музей, в якому зібрано все про історію села. Відомий факт, що поблизу Клюсів були виявлені пізньопалеолітична стоянка (40-20 тис. років до н.е), три поселення епохи бронзи ( 5-2 тис. до н.е), рудня (17-18 ст.). Всі знайдені експонати зберігаються у місцевому музеї, який цього року планують закрити, а всі експонати перевезти до м. Сновськ.
У селі діє і фельдшерський пункт. Його очільниця – молода, красива та перспективна Наталія Чернявська, родом з с.Заріччя, працює тут 6 років і поки що не хоче покидати це маленьке село: «Тут надзвичайно добрі та привітні люди. Я навіть у відпустку йду не на весь місяць, а розподіляю її по тижнях. Не хочу так надовго залишати людей без належного медичного догляду».
Хоч село і невеличке, проте досить мальовниче і гарне. Мешканці всіма силами намагаються підтримувати чистоту та порядок. Був зроблений косметичний ремонт у сільській раді, пофарбовано пам’ятник та огорожу біля нього, зупинку. « Хоч село і малолюдне, але хочеться, щоб все було чепурненько і чистенько», - додає секретар Жанна Сердюк. Допомагає в цьому громаді міська рада на чолі з Олександром Медведьовим.
Тетяна Литвин
Фото автора
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