понедельник, 4 сентября 2017 г.

Горян, хрінівців, липівців єднало свято і любов до землі

На святі села, яке нещодавно відбулося у Гірську, було людно. Вийшло воно гарним, наповненим любов’ю до рідної землі. Головними героями дійства стали жителі Хрінівки, Липівки і Гірська. Це вони бережуть славні звичаї та традиції свого краю, примножують його здобутки і творять день прийдешній. Село для них – невичерпна криниця родоводу, джерело натхнення і радості!




Щирим на заздравиці та теплі вітання був виступ в.о. старости громади Світлани Піщур. Вона не пошкодувала знайти найпроникливіші слова для настоятеля місцевого Свято-Миколаївського храму отця Володимира Сябра, для педагогічного та обслуговуючого колективу школи, керує яким чарівна жінка, депутат міськради Тетяна Клименко, для працівників казкового в селі куточка – дитсадка, очолює який досвідчена Тетяна Ткаченко, фельдшера від Бога Наталії Прус і для десятків інших односельчан.
На святі по-доброму згадувалися усі, хто служить у прикордонному відділі, ті, хто трудиться у споживчому товаристві; хто займається обробітком землі у псп «Колос» та «Стиль», хто несе культуру в маси, організовуючи цікаві концерти і бібліотечні подорожі (заклади культури очолюють Лідія Бендо й Ольга Пищур).
Кожному з них, кожному хто своїм життям і стараннями прикрашає громаду адресувалися найкращі подяки і безмежжя сонячних сюрпризів.
Слід зазначити, що героями урочистостей почувалися справжні захисники Вітчизни, патріоти народу, учасники АТО: Вадим Шеверов, Михайло Білоус, Юрій Степанюк, Олександр Чернявський, Микола Мишкевич, Володимир Приходько.
Загалом програма зігрівала душі присутніх, надихаючи на нові звершення.
Делегацію зі Сновська очолювали голови РДА й райради Валерій Радібеда й Ніна Кухаренко, перший заступник міського голови Іван Орда.

Наш кореспондент
Автор: на

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