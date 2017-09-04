Горян, хрінівців, липівців єднало свято і любов до землі

На святі села, яке нещодавно відбулося у Гірську, було людно. Вийшло воно гарним, наповненим любов’ю до рідної землі. Головними героями дійства стали жителі Хрінівки, Липівки і Гірська. Це вони бережуть славні звичаї та традиції свого краю, примножують його здобутки і творять день прийдешній. Село для них – невичерпна криниця родоводу, джерело натхнення і радості!
Щирим на заздравиці та теплі вітання був виступ в.о. старости громади Світлани Піщур. Вона не пошкодувала знайти найпроникливіші слова для настоятеля місцевого Свято-Миколаївського храму отця Володимира Сябра, для педагогічного та обслуговуючого колективу школи, керує яким чарівна жінка, депутат міськради Тетяна Клименко, для працівників казкового в селі куточка – дитсадка, очолює який досвідчена Тетяна Ткаченко, фельдшера від Бога Наталії Прус і для десятків інших односельчан.
На святі по-доброму згадувалися усі, хто служить у прикордонному відділі, ті, хто трудиться у споживчому товаристві; хто займається обробітком землі у псп «Колос» та «Стиль», хто несе культуру в маси, організовуючи цікаві концерти і бібліотечні подорожі (заклади культури очолюють Лідія Бендо й Ольга Пищур).
Кожному з них, кожному хто своїм життям і стараннями прикрашає громаду адресувалися найкращі подяки і безмежжя сонячних сюрпризів.
Слід зазначити, що героями урочистостей почувалися справжні захисники Вітчизни, патріоти народу, учасники АТО: Вадим Шеверов, Михайло Білоус, Юрій Степанюк, Олександр Чернявський, Микола Мишкевич, Володимир Приходько.
Загалом програма зігрівала душі присутніх, надихаючи на нові звершення.
Делегацію зі Сновська очолювали голови РДА й райради Валерій Радібеда й Ніна Кухаренко, перший заступник міського голови Іван Орда.
Наш кореспондент
Щирим на заздравиці та теплі вітання був виступ в.о. старости громади Світлани Піщур. Вона не пошкодувала знайти найпроникливіші слова для настоятеля місцевого Свято-Миколаївського храму отця Володимира Сябра, для педагогічного та обслуговуючого колективу школи, керує яким чарівна жінка, депутат міськради Тетяна Клименко, для працівників казкового в селі куточка – дитсадка, очолює який досвідчена Тетяна Ткаченко, фельдшера від Бога Наталії Прус і для десятків інших односельчан.
На святі по-доброму згадувалися усі, хто служить у прикордонному відділі, ті, хто трудиться у споживчому товаристві; хто займається обробітком землі у псп «Колос» та «Стиль», хто несе культуру в маси, організовуючи цікаві концерти і бібліотечні подорожі (заклади культури очолюють Лідія Бендо й Ольга Пищур).
Кожному з них, кожному хто своїм життям і стараннями прикрашає громаду адресувалися найкращі подяки і безмежжя сонячних сюрпризів.
Слід зазначити, що героями урочистостей почувалися справжні захисники Вітчизни, патріоти народу, учасники АТО: Вадим Шеверов, Михайло Білоус, Юрій Степанюк, Олександр Чернявський, Микола Мишкевич, Володимир Приходько.
Загалом програма зігрівала душі присутніх, надихаючи на нові звершення.
Делегацію зі Сновська очолювали голови РДА й райради Валерій Радібеда й Ніна Кухаренко, перший заступник міського голови Іван Орда.
Наш кореспондент
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