Використання субвенції з державного бюджету

У 2017 році Сновська громада очікує отримати понад 20 млн. грн на реалізацію 21 проекту, з яких вже виділено згідно з розпорядженям Кабміну 11,4 млн. грн. Станом на 14 вересня 2017 року використано 3583 тис. грн з державного бюджету та 305,5 тис. грн з міського бюджету.
Вже оплачені аванси і виготовляються вікна для капітальному ремонту центральної районної бібліотеки, Сновського НВК. Ведуться роботи з капітального ремонту міських доріг по вул Лермонтова, 30 років Перемоги, Короленка та Пушкіна. Оголошено тендер на визначення виконавця робіт по вул. Залізничній в місті.
Розпочато роботи з капітального ремонту Центральної районної лікарні, міської ЗОШ №1, Центру дитячо-юнацької творчості, ДЮСШ.
На стадії коригування ПКД знаходяться проекти другої черги заміни вікон та дверей в Сновській ЗОШ №1, освітленню в селах Смяч та Тур’я, переданий для проведення державної експертизи проект з реконструкції трибун стадіону «Колос».
Збудовано мережі вуличного освітлення в селах Рогізки і Хотуничі. Встановлені три дитячі майданчики в селах Хотуничі, Заріччя та по вул.Миру в Сновську, замовлені – в села Кучинівка, Петрівка, Рогізки та по вул.Калініна в місті. Виготовлена проектно-кошторисна документація для реконструкції спортивного майданчика з поліуретановим покриттям на території ДЮСШ.
Субвенція з державного бюджету на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад затверджена сесією міської ради 31 серпня 2017 року в сумі 15869,4 тис.грн і на даний час використано 135,871 тис. грн з державного та 17,24 тис.грн. з місцевих бюджетів на аванс для будівництва освітлення в мікрорайоні Носівка м.Сновськ, коригування проектно-кошторисної документації Петрівського НВК, Петрівського Будинку культури та проектів по освітленню в селах Жовідь, Петрівка, Тур’я, В.Щимель, Хотуничі та Рогізки, з капітальному ремонту дороги в с.Рогізки.
Визначено виконавця робіт з будівництва вуличного освітлення в селах Петрівка, Камка та Чепелів. Проходять комплексну експертизу проекти по Петрівському НВК та Петрівському будинку культури. Незабаром розпочнуться роботи з капітального ремонту Сновської гімназії, дороги в селах Кучинівка та Рогізки. Оголошено тендери на закупівлю спецтехніки для комунального підприємства «Щорська ЖЕД»: автопідіймача, екскаватора, трактора.
і Іван ОРДА, перший заступник міського голови
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