Сновщина – красуня

Мені пощастило побувати на конкурсі «Міс Полісся-2017», організованому неспокійною і талановитою, залюбленою у рідний край та його традиції Євгенією Гордюк.
Як на мене, захід вийшов чудовим, наповненим емоціями і фарбами усіх кольорів літа, насичений музикою і співом, любов’ю до життя і мріями. Так само, як цвіте мальва у серпні, так і на сцені Сновського РБК в День незалежності, закружляли розкішними кольорами сукні учасниць конкурсу «Міс Полісся».
Дівчата зі Сновська, Городні та Корюківки пройшли багато випробувань. Вони пізнали східну мудрість, були викрадені сомалійськими піратами, дефілювали в купальниках під палючим сонцем південних країн, і показали всю свою грацію у вечірніх сукнях. Судді приймали своє рішення довго, адже вибрати одну було надзвичайно складно. Кожна дівчина отримала певне звання: міс граціозність, стиль, харизма, кураж. Також нагороджували трьох віце-міс. Але єдиною і неповторною «Міс Полісся -2017» стала Юлія Іванова зі Сновська, тим самим прославивши свій край.
Побільше б у Сновську подібного. Побільше б такого змістовного відпочинку, побільше б глибини і усвідомлення краси.
Анастасія Аношкіна, фото автора
Як на мене, захід вийшов чудовим, наповненим емоціями і фарбами усіх кольорів літа, насичений музикою і співом, любов’ю до життя і мріями. Так само, як цвіте мальва у серпні, так і на сцені Сновського РБК в День незалежності, закружляли розкішними кольорами сукні учасниць конкурсу «Міс Полісся».
Дівчата зі Сновська, Городні та Корюківки пройшли багато випробувань. Вони пізнали східну мудрість, були викрадені сомалійськими піратами, дефілювали в купальниках під палючим сонцем південних країн, і показали всю свою грацію у вечірніх сукнях. Судді приймали своє рішення довго, адже вибрати одну було надзвичайно складно. Кожна дівчина отримала певне звання: міс граціозність, стиль, харизма, кураж. Також нагороджували трьох віце-міс. Але єдиною і неповторною «Міс Полісся -2017» стала Юлія Іванова зі Сновська, тим самим прославивши свій край.
Побільше б у Сновську подібного. Побільше б такого змістовного відпочинку, побільше б глибини і усвідомлення краси.
Анастасія Аношкіна, фото автора
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