Корюківський лісгосп очолив Володимир Никончук

Директором ДП «корюківський лісгосп», куди входять декілька лісництв Сновщини, став В.І.Никончук.
Володимир Іванович прийшов на цю посаду, що останнім часом обросла низкою страйків і скандалів, після роботи в Державному спеціалізованому підприємстві «Північна Пуща», а до цього обіймав керівні посади у Ніжинському й Добрянському лісгоспах. Словом, він – професіонал, що вже точно розрізнить ялину від дуба. У нього – гарна сім`я, дорослі діти, є онуки, житло. Наразі керівник винаймає квартиру в Корюківці. У його планах – продовження поліпшення культури виробництва, придбання високопродуктивного вантажного автотранспорту, проведення ремонтів по лісництвах – від косметичного до капітального, озеленення територій, набір кадрів до цеху переробки (рамників, верстатників), запровадження там додаткової третьої зміни.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Володимир Іванович прийшов на цю посаду, що останнім часом обросла низкою страйків і скандалів, після роботи в Державному спеціалізованому підприємстві «Північна Пуща», а до цього обіймав керівні посади у Ніжинському й Добрянському лісгоспах. Словом, він – професіонал, що вже точно розрізнить ялину від дуба. У нього – гарна сім`я, дорослі діти, є онуки, житло. Наразі керівник винаймає квартиру в Корюківці. У його планах – продовження поліпшення культури виробництва, придбання високопродуктивного вантажного автотранспорту, проведення ремонтів по лісництвах – від косметичного до капітального, озеленення територій, набір кадрів до цеху переробки (рамників, верстатників), запровадження там додаткової третьої зміни.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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