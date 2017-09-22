Святиня нашого краю

Віднедавна з благословення Архієпископа-Чернігівського і Ніжинського Євстратія у Спасо-Преображенському храмі міста Сновськ (вул. Калініна,3) знаходиться і надалі постійно зберігатиметься ковчег з часткою мощів преподобного Меркурія, ігумена Бригинського.
Це славнозвісна святиня для нашого краю. Адже ми є свідками того, що не лише в давнину були святі угодники Божі, а і в теперішній час. Життя преподобного є прикладом для нас і вказує, що проводити благочестиве життя, бути побожним, праведним і твердим у вірі Христовій можна і треба, живучи у будь-який час.
Преподобний Меркурій (в миру Максим Мойсейович Матвієнко) народився у 1870 р. в селі Щаснівка Бобровицького району Чернігівської області. Батьки були глибоко віруючими людьми, своїх шестеро дітей вони виховували у християнському православному благочесті. У молоді роки юнак допомагав у господарстві батькам, був активним практикуючим християнином, регулярно відвідував богослужіння та ревно молився. Пізніше прийшов до Києво-Печерської Лаври, де за ревність до молитви, доброту, любов і працелюбність Максима зарахували до братії та постригли в ченці з іменем Меркурій, — на честь преподобного Меркурія, посника Печерського, в Дальніх печерах. Незабаром монаха Меркурія було рукоположено в сан ієродиякона, й через певний час він прийняв сан ієромонаха. Преподобний будував храми, навертав людей до віри та, попри заборону, служив Творцеві. Святого Меркурія впродовж життя переслідували та навіть збирались вбити. Однак, зброя тричі давала відсіч. Преподобний щоразу залишався неушкодженим, посоромивши диявола та безбожну владу. Подвижник Божий ще за життя прославився чудесами. Молитвами він зцілив сотні людей. Упокоївся ігумен Меркурій 07. ХІ. 1956 р., проживши богоугодно 86 років від народження, добре послуживши Богові та Святій Його Церкві. Пам’ять преподобного Меркурія, ігумена Бригинського святкується 7 грудня за новим стилем.
Мощі преподобного Меркурія перебувають в Чернігові у Кафедральному Катеринському Соборі. Охочим прикластись до частки мощів святого, яка зберігається у Спасо-Преображенському храмі, можна під час проведення богослужінь, а також в години відчинених дверей храму з вівторка по неділю (з 10.00 до 12.00).
Отець Миколай,
настоятель
Спасо-Преображенського храму
(м. Сновськ)
Це славнозвісна святиня для нашого краю. Адже ми є свідками того, що не лише в давнину були святі угодники Божі, а і в теперішній час. Життя преподобного є прикладом для нас і вказує, що проводити благочестиве життя, бути побожним, праведним і твердим у вірі Христовій можна і треба, живучи у будь-який час.
Преподобний Меркурій (в миру Максим Мойсейович Матвієнко) народився у 1870 р. в селі Щаснівка Бобровицького району Чернігівської області. Батьки були глибоко віруючими людьми, своїх шестеро дітей вони виховували у християнському православному благочесті. У молоді роки юнак допомагав у господарстві батькам, був активним практикуючим християнином, регулярно відвідував богослужіння та ревно молився. Пізніше прийшов до Києво-Печерської Лаври, де за ревність до молитви, доброту, любов і працелюбність Максима зарахували до братії та постригли в ченці з іменем Меркурій, — на честь преподобного Меркурія, посника Печерського, в Дальніх печерах. Незабаром монаха Меркурія було рукоположено в сан ієродиякона, й через певний час він прийняв сан ієромонаха. Преподобний будував храми, навертав людей до віри та, попри заборону, служив Творцеві. Святого Меркурія впродовж життя переслідували та навіть збирались вбити. Однак, зброя тричі давала відсіч. Преподобний щоразу залишався неушкодженим, посоромивши диявола та безбожну владу. Подвижник Божий ще за життя прославився чудесами. Молитвами він зцілив сотні людей. Упокоївся ігумен Меркурій 07. ХІ. 1956 р., проживши богоугодно 86 років від народження, добре послуживши Богові та Святій Його Церкві. Пам’ять преподобного Меркурія, ігумена Бригинського святкується 7 грудня за новим стилем.
Мощі преподобного Меркурія перебувають в Чернігові у Кафедральному Катеринському Соборі. Охочим прикластись до частки мощів святого, яка зберігається у Спасо-Преображенському храмі, можна під час проведення богослужінь, а також в години відчинених дверей храму з вівторка по неділю (з 10.00 до 12.00).
Отець Миколай,
настоятель
Спасо-Преображенського храму
(м. Сновськ)
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