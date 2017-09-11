Сновськ – колиска спортивної еліти світу

У відкритій першості Сновського району зі спортивної гімнастки, що проходила в нашому місті вже вдруге, взяли участь юні спортсмени з міст: Київ (2 команди), Ніжин, Фастів, Новгород-Сіверський, збірна команда м.Чернігів та команда зі Сновська.
Дуже приємно, що наші дівчата, за результатами змагань, декілька разів піднімались на п’єдестал пошани. Глядачі щиро аплодували Мирославі Воробей, Олександрі Пильник, Ніці Сергійко, Альбіні Шевченко, Ілоні Іваницькій, Вікторії Кузьменко, Ясміні Подольній та наймолодшій учасниці першості – п’ятирічній Владиславі Голодненко. Остання, до речі, виконала кваліфікаційну норму III юнацького розряду. Всіх наших спортсменок підготувала в стінах Сновської ДЮСШ тренер – майстер спорту Світлана Коляко. З першим серйозним успіхом гімнастів привітав міський голова Олександр Медведьов.
Чи випадковим виявився результат? Напевно, що ні. Адже, окрім талановитого тренера С. Коляко, з когорти талановитих тренерів-викладачів освітянської ДЮСШ, на результат, безумовно, вплинув ще один фактор. Це можливість проводити тренування у спеціалізованому гімнастичному залі, рівних якому за оснащенням в Україні існує одиниці. Саме тому в різні роки в цьому залі набували та відточували свою майстерність знамениті, знані у всьому світі українські гімнасти. Серед них заслужені майстри спорту України, призери Олімпійських ігор 1996-2016 років Руслан Мезенцев, Валерій Перешкура, Володимир Шаменко, Олег Косяк, Олександр Світличний, Микола Куксенков, абсолютна чемпіонка Європи Аліна Козіч, майстри спорту міжнародного класу, чемпіони та призери чемпіонатів світу та Європи Віталій Наконечний, Віктор Степаненко, Андрій Сєнічкін, Артем Любаневич, Яна Дем’янчук. У цьому залі зі спортсменами проводили заняття з десяток видатних заслужених тренерів України та судді міжнародної категорії.
Отже, при такому розкладі, нам в недалекому майбутньому потрібно очікувати на появу нової плеяди іменитих спортсменів, які будуть вихованцями безпосередньо Сновської дитячо-юнацької спортивної школи та прославлять наше улюблене місто далеко за його межами.
Сектор сім`ї, молоді та спорту управління освіти сім`ї, молоді та спорту міськради
Дуже приємно, що наші дівчата, за результатами змагань, декілька разів піднімались на п’єдестал пошани. Глядачі щиро аплодували Мирославі Воробей, Олександрі Пильник, Ніці Сергійко, Альбіні Шевченко, Ілоні Іваницькій, Вікторії Кузьменко, Ясміні Подольній та наймолодшій учасниці першості – п’ятирічній Владиславі Голодненко. Остання, до речі, виконала кваліфікаційну норму III юнацького розряду. Всіх наших спортсменок підготувала в стінах Сновської ДЮСШ тренер – майстер спорту Світлана Коляко. З першим серйозним успіхом гімнастів привітав міський голова Олександр Медведьов.
Чи випадковим виявився результат? Напевно, що ні. Адже, окрім талановитого тренера С. Коляко, з когорти талановитих тренерів-викладачів освітянської ДЮСШ, на результат, безумовно, вплинув ще один фактор. Це можливість проводити тренування у спеціалізованому гімнастичному залі, рівних якому за оснащенням в Україні існує одиниці. Саме тому в різні роки в цьому залі набували та відточували свою майстерність знамениті, знані у всьому світі українські гімнасти. Серед них заслужені майстри спорту України, призери Олімпійських ігор 1996-2016 років Руслан Мезенцев, Валерій Перешкура, Володимир Шаменко, Олег Косяк, Олександр Світличний, Микола Куксенков, абсолютна чемпіонка Європи Аліна Козіч, майстри спорту міжнародного класу, чемпіони та призери чемпіонатів світу та Європи Віталій Наконечний, Віктор Степаненко, Андрій Сєнічкін, Артем Любаневич, Яна Дем’янчук. У цьому залі зі спортсменами проводили заняття з десяток видатних заслужених тренерів України та судді міжнародної категорії.
Отже, при такому розкладі, нам в недалекому майбутньому потрібно очікувати на появу нової плеяди іменитих спортсменів, які будуть вихованцями безпосередньо Сновської дитячо-юнацької спортивної школи та прославлять наше улюблене місто далеко за його межами.
Сектор сім`ї, молоді та спорту управління освіти сім`ї, молоді та спорту міськради
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