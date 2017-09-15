На початку вересня відбулися два чергові тури міжнародної першості з футболу.
2 вересня місцевий «Тайм» приймав команду «Юність» з м. Городні.
«Тайм» переміг технічною поразкою з рахунком 3:0. Команда «Енергетик» приймала команду з с. Конотоп «Зірка» і поступилася з рахунком 2:3.
10 вересня Сновський «Тайм» грав на виїзді у с. Мощенка (Городнянщина). За повної переваги команда «Тайм» не змогла взяти ворота суперника. Гра закінчилася з нульовою нічиєю. «Енергетик» грав на виїзді в м. Городня з місцевим «Легіоном». У цій зустрічі «Енергетик» виявився сильнішим і переміг з рахунком 3:2.
За інформацією президента місцевої федерації футболу Романа Грицюка
2 вересня місцевий «Тайм» приймав команду «Юність» з м. Городні.
«Тайм» переміг технічною поразкою з рахунком 3:0. Команда «Енергетик» приймала команду з с. Конотоп «Зірка» і поступилася з рахунком 2:3.
10 вересня Сновський «Тайм» грав на виїзді у с. Мощенка (Городнянщина). За повної переваги команда «Тайм» не змогла взяти ворота суперника. Гра закінчилася з нульовою нічиєю. «Енергетик» грав на виїзді в м. Городня з місцевим «Легіоном». У цій зустрічі «Енергетик» виявився сильнішим і переміг з рахунком 3:2.
За інформацією президента місцевої федерації футболу Романа Грицюка
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