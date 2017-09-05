Школи готові зустрічати учнів

Вже позаду підготовка шкіл до початку нового навчального року. Завершилися і традиційні об’їзди освітніх закладів начальником відділу освіти Тетяною Булденко. За її словами всі школи, гімназія, НВК та дитсадки до нового навчального року готові. 1 вересня діти прийшли в світлі, відремонтовані школи та дошкільні заклади.
- Структура навчального процесу не зміниться, - каже Тетяна Андріївна. - Усі рекомендовані Міносвітою пропозиції будуть дотримані: 34-35 днів школярі будуть відпочивати (без урахування літа), а решту часу – працювати. Точні дати канікулярного часу поки не визначені, однак діти так само як і в минулих роках матимуть осінні, зимові та весняні канікули.
Вагомих змін у навчальному процесі також немає. Лише в 4 закладах освіти діятиме концепція Нової української школи: в Чернігів, Прилуки, Ніжин та Ріпки. Це новий пілотний проект для учнів 1 класу.
Цього року на Сновщині буде закрито два навчальні заклади - Навчально-виробничий комбінат та Смяцька ЗОШ (у цій школі навчалося лише 25 дітей).
Тетяна Литвин
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