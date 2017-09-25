Сільське господарство Сновщини мовою цифр

За вісім місяців 2017 року сільськогосподарськими підприємствами району розрахунково вироблено сільськогосподарської продукції на сумму 59,2 млн грн (141%), в тому числі в рослинництві на суму 53,5 млн.гривень (161%) та тваринництві на суму 5,7 млн гривень (67,1%). Реалізовано сільськогосподарської продукції на суму 191,7 млн гривень,що більше проти відповідного періоду минулого року в 2,6 рази.
Рослинництво
Станом на 13 вересня зібрано зернових та зернобобових культур на площі 11076 га, що становить 72% до збиральної площі. Намолочено 38303 тонни зерна, урожайність складає 34,6 ц/га (більше проти 2016 року на 4,3 ц/га). Зібрано соняшнику на площі 108 га, намолочено 228 тонн, урожайність складає 21,1ц/га. Під урожай 2018-го посіяно озимого ріпаку на площі 1787 га та озимих зернових на площі 3248 га (озимої пшениці 3208 га та озимого жита 40 га). Закуплено мінеральних добрив під майбутній урожай 686 тонн діючої речовини (167% до минулого року). Заготовлено сіна 1000 тонн (109%), сінажу - 1200 т, силосу 3884 тонни (66%).
Тваринництво
На 1 вересня в сільськогосподарських підприємствах налічується 1277 голів великої рогатої худоби, в тому числі корів – 582, відповідно 107% і 97% до минулого року. За вісім місяців 2017 року надоєно 1530,2 т молока, що на 11% менше, ніж в минулому році. Надій молока на корову на початок року становить 2680 кг (105% до 2016 року). Середньодобовий приріст ВРХ - 403 грами (88%). Всього за вісім місяців вирощено м’яса худоби та птиці 170,5 т (це 114% проти відповідного періоду минулого року). За січень-серпень 2017 року вироблено валової продукції тваринництва на 5,7 млн гривень (67,1%).
За вісім місяців поточного року сільгосппідприємства придбали різноманітної техніки на суму 14,2 млн грн.
За інформацією відділу агропромрозвитку РДА
Рослинництво
Станом на 13 вересня зібрано зернових та зернобобових культур на площі 11076 га, що становить 72% до збиральної площі. Намолочено 38303 тонни зерна, урожайність складає 34,6 ц/га (більше проти 2016 року на 4,3 ц/га). Зібрано соняшнику на площі 108 га, намолочено 228 тонн, урожайність складає 21,1ц/га. Під урожай 2018-го посіяно озимого ріпаку на площі 1787 га та озимих зернових на площі 3248 га (озимої пшениці 3208 га та озимого жита 40 га). Закуплено мінеральних добрив під майбутній урожай 686 тонн діючої речовини (167% до минулого року). Заготовлено сіна 1000 тонн (109%), сінажу - 1200 т, силосу 3884 тонни (66%).
Тваринництво
На 1 вересня в сільськогосподарських підприємствах налічується 1277 голів великої рогатої худоби, в тому числі корів – 582, відповідно 107% і 97% до минулого року. За вісім місяців 2017 року надоєно 1530,2 т молока, що на 11% менше, ніж в минулому році. Надій молока на корову на початок року становить 2680 кг (105% до 2016 року). Середньодобовий приріст ВРХ - 403 грами (88%). Всього за вісім місяців вирощено м’яса худоби та птиці 170,5 т (це 114% проти відповідного періоду минулого року). За січень-серпень 2017 року вироблено валової продукції тваринництва на 5,7 млн гривень (67,1%).
За вісім місяців поточного року сільгосппідприємства придбали різноманітної техніки на суму 14,2 млн грн.
За інформацією відділу агропромрозвитку РДА
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