Запрошуємо на свято душі

24 вересня о 13.30 у Сновському будинку культури відбудеться концертна програма – свято-спогад заводчан, присвячена 45-й річниці ЩЕМЗ та з нагоди професійного свята. Тих, хто колись трудився на ЩЕМЗі, найпотужнішому підприємстві нашого краю, хто славив його, умів дружити і співати.
Згадайте всі, кому дорога пам`ять про ЩЕМЗ: завод був нашою гордістю і нашим домом. Ми провели тут кращі свої роки, ми були однією сім`єю. А сім`я не буває колишньою. Вона – на все життя. Як все життя нам болітиме те, що заводу більше нема. Але є ми, є наші діти та онуки. Є пам`ять. Запрошуємо заводчан і всіх жителів району на свято-спогад про підприємство нашої молодості. Давайте зустрінемось усі разом, як колись. Згадаємо, підтримаємо одне одного, наберемось енергії, щоб жити далі.
Оргкомітет.
Згадайте всі, кому дорога пам`ять про ЩЕМЗ: завод був нашою гордістю і нашим домом. Ми провели тут кращі свої роки, ми були однією сім`єю. А сім`я не буває колишньою. Вона – на все життя. Як все життя нам болітиме те, що заводу більше нема. Але є ми, є наші діти та онуки. Є пам`ять. Запрошуємо заводчан і всіх жителів району на свято-спогад про підприємство нашої молодості. Давайте зустрінемось усі разом, як колись. Згадаємо, підтримаємо одне одного, наберемось енергії, щоб жити далі.
Оргкомітет.
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