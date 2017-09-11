Хвилююче, радісно

Перший дзвоник у міській школі №2 в цьому році покликав за парти 278 учнів. Хвилюючим моментом урочистої лінійки став вихід 28 першокласників з класним керівником О.А.Кондратовською.
Дівчаток і хлопчиків з прапорами і кульками національних кольорів вели за руки одинадцятикласники. Розпочали свято Першого дзвоника з підняття прапора кращими учнями школи – Марією Зорко та Андрієм Вибловим. Директор ЗОШ №2 О.В.Макаренко привітала учнів і батьків з початком нового навчального року та вручила нагороди тим школярам, які приймали активну участь у різних конкурсах та змаганнях в минулому році.
На свято у навчальний заклад завітали гості - голова РДА Валерій Радібеда та директор департаменту фінансів ОДА Валерій Дудко, які побажали успіхів школярам і вчителям та вручили першокласникам подарунки. А самі першокласники, трохи хвилюючись, розказали віршики про те, ким вони мріють бути і чого досягнуть завдяки навчанню в школі. Прикро, що їхні батьки та дідусі з бабусями були не зовсім виховані, і, фотографуючи та знімаючи своїх дітей на відео, закрили їх спинами, не зважаючи на те, що на першколасників дивилося ще понад 300 присутніх на лінійці.
З вітаннями з нагоди Дня знань звернулися до всіх учні 11-го класу. В їхніх голосах були відчутні нотки суму за шкільними роками, адже першовересневий дзвоник в цьому році лунає для них востаннє. А право сповістити Першим дзвоником про початок першого уроку і нового навчального року надали брату і сестрі - Артуру і Діані Лебедєвим, учням 11 та 1-го класів.
Свято закінчилося, і розпочалися робочі шкільні будні. Тож бажаємо всім учням здобувати знання, зростати вихованими і щасливими під мирним блакитним небом, а їхнім наставникам-педагогам – успіхів, терпіння і творчого натхнення!
Лариса Мартиненко
Дівчаток і хлопчиків з прапорами і кульками національних кольорів вели за руки одинадцятикласники. Розпочали свято Першого дзвоника з підняття прапора кращими учнями школи – Марією Зорко та Андрієм Вибловим. Директор ЗОШ №2 О.В.Макаренко привітала учнів і батьків з початком нового навчального року та вручила нагороди тим школярам, які приймали активну участь у різних конкурсах та змаганнях в минулому році.
На свято у навчальний заклад завітали гості - голова РДА Валерій Радібеда та директор департаменту фінансів ОДА Валерій Дудко, які побажали успіхів школярам і вчителям та вручили першокласникам подарунки. А самі першокласники, трохи хвилюючись, розказали віршики про те, ким вони мріють бути і чого досягнуть завдяки навчанню в школі. Прикро, що їхні батьки та дідусі з бабусями були не зовсім виховані, і, фотографуючи та знімаючи своїх дітей на відео, закрили їх спинами, не зважаючи на те, що на першколасників дивилося ще понад 300 присутніх на лінійці.
З вітаннями з нагоди Дня знань звернулися до всіх учні 11-го класу. В їхніх голосах були відчутні нотки суму за шкільними роками, адже першовересневий дзвоник в цьому році лунає для них востаннє. А право сповістити Першим дзвоником про початок першого уроку і нового навчального року надали брату і сестрі - Артуру і Діані Лебедєвим, учням 11 та 1-го класів.
Свято закінчилося, і розпочалися робочі шкільні будні. Тож бажаємо всім учням здобувати знання, зростати вихованими і щасливими під мирним блакитним небом, а їхнім наставникам-педагогам – успіхів, терпіння і творчого натхнення!
Лариса Мартиненко
Комментариев нет:
Отправить комментарий