Керівництво Чернігівської дирекції ПАТ «Укрпошта» відверто поговорило з редакторами газет

Шостого вересня за ініціативи директора Чернігівської філії ПАТ «Укрпошта» Олени Дорошенко відбулася зустріч з редакторами більшості друкованих ЗМІ області. Принаймні, із тими, хто уклав з філією договори на розповсюдження видань.
Обговорювалися підсумки передплатної кампанії на 2 півріччя 2017 року, розповсюдження періодичних друкованих видань за передплатою та вроздріб у 2018 році, проект доведення планових показників по тиражах на 2018 рік та інші питання.
Розмова вийшла діловою, цікавою й емоційною.Висновок після неї напросився доволі простий: ніхто у збиток собі надалі не працюватиме! А у підтексті ставало зрозумілим, що знову всім доведеться миритися з новими хвилями цін, скороченням нерентабельних відділень зв`язку, кадровими проблемами, низкою інших викликів.
Словом, сьогоднішня картина у співпраці пошти з газетярами – квіточки. Ягідки – попереду!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Обговорювалися підсумки передплатної кампанії на 2 півріччя 2017 року, розповсюдження періодичних друкованих видань за передплатою та вроздріб у 2018 році, проект доведення планових показників по тиражах на 2018 рік та інші питання.
Розмова вийшла діловою, цікавою й емоційною.Висновок після неї напросився доволі простий: ніхто у збиток собі надалі не працюватиме! А у підтексті ставало зрозумілим, що знову всім доведеться миритися з новими хвилями цін, скороченням нерентабельних відділень зв`язку, кадровими проблемами, низкою інших викликів.
Словом, сьогоднішня картина у співпраці пошти з газетярами – квіточки. Ягідки – попереду!
Олена КОМПАНЕЦЬ
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