8 вересня у залі райдержадміністрації за участі 16 депутатів пройшла 16-та сесія районної ради VІІ скликання.
Провела її голова районної ради Н.М. Кухаренко. Порядок денний був складений із шести питань, які ми вже оприлюднили у одному з попередніх номерів « Променя».
Обговорили їх доволі швидко, без зайвої демагогії. Видно було: добре попрацювали депутати у постійних комісіях.
Зате, справжню дискусію викликало звернення депутата Олександра Царука до міської ради з приводу забруднення міських пляжів. На його закид відповіла секретар міської ради Наталія Самойлова: « Скоріш за все, це питання має адресуватися не міській раді, а людям, які, відпочиваючи на місцевих пляжах, не прибирають за собою». Далі присутні згадали і те, що до Дня незалежності місто «виглядало, як зебра», бо не кожна організація спромоглася побілити закріплену за нею територію. Було запропоновано в найближчий час організувати суботник і прибрати ту територію, яка закріплена за кожним підприємством. Якщо протягом десяти днів реакція на цю пропозицію не надійде, накладатиметься система адміністративних штрафів. Як на мене, правильна думка. Бо скільки вже можна споглядати сміття і безлад. Зрештою, а коли ж таки «скандальні ялинки» на клумбах вирівняють чи пересадять?
Тетяна Литвин
Провела її голова районної ради Н.М. Кухаренко. Порядок денний був складений із шести питань, які ми вже оприлюднили у одному з попередніх номерів « Променя».
Обговорили їх доволі швидко, без зайвої демагогії. Видно було: добре попрацювали депутати у постійних комісіях.
Зате, справжню дискусію викликало звернення депутата Олександра Царука до міської ради з приводу забруднення міських пляжів. На його закид відповіла секретар міської ради Наталія Самойлова: « Скоріш за все, це питання має адресуватися не міській раді, а людям, які, відпочиваючи на місцевих пляжах, не прибирають за собою». Далі присутні згадали і те, що до Дня незалежності місто «виглядало, як зебра», бо не кожна організація спромоглася побілити закріплену за нею територію. Було запропоновано в найближчий час організувати суботник і прибрати ту територію, яка закріплена за кожним підприємством. Якщо протягом десяти днів реакція на цю пропозицію не надійде, накладатиметься система адміністративних штрафів. Як на мене, правильна думка. Бо скільки вже можна споглядати сміття і безлад. Зрештою, а коли ж таки «скандальні ялинки» на клумбах вирівняють чи пересадять?
Тетяна Литвин
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